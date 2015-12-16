تلاش زیادی انجام شد تا محمد احسانی در مدیریت شبکه یک بماند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پورحسین قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی در حاشیه مراسم رونمایی از «نشان» شبکه تهران که روز گذشته ۲۴ آذر ماه برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره رفتن محمد احسانی از مدیریت شبکه یک سیما گفت: تلاش زیادی صورت گرفت تا آقای احسانی در مسند مدیریت باقی بماند اما به انجام نرسید ضمن اینکه می دانید وی در حوزه علوم دینی نیز تحصیل می کند.

وی درباره شایعه عزل محمد احسانی عنوان کرد: هیچ عزلی در کار نبوده است و بنای ما بر این بود که او در مدیریت شبکه یک باقی بماند اما خودش اصرار داشت که مدت زیادی از کار مدیریت شبکه دور باشد اکنون هم به عنوان مشاور معاون سیما فعالیت دارد و در جلسات هم شرکت می کند و همکاری دارد.

پورحسین در پایان در پاسخ به پرسش دیگری درباره تغییرات مدیران در شبکه های سیما و اینکه این تغییرات در این یک سال رو به افزایش بوده است، اظهار کرد: ما تاکنون فقط یک تغییر داشتیم. من تیتری هم در یکی از رسانه ها دیدم که از تغییرات گسترده در شبکه های تلویزیونی خبر داده بود درحالیکه اینچنین نیست و یک برداشت اشتباه بوده است.