علی فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از تأخیر شهرداری آشخانه در تسویه بدهی خود به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مانه و سملقان، اظهار کرد: بدهی بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی شهرداری شهر آشخانه به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مانه و سملقان و تأخیر در تسویه آن، نهاد کتابخانه های عمومی این شهرستان را با مشکلات گسترده ای روبرو کرده است.

وی اضافه کرد: اداره کتابخانه های عمومی، یک نهاد عمومی غیردولتی است که به عنوان نهادی موثر در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی، در عرصه فضای کتابخانه ای و مطالعه فعالیت می کند.

فیضی ادامه داد: این نهاد با فراهم کردن فضای کتابخانه ای و محیط مساعد به منظور دسترسی آسان اقشار مختلف جامعه به منابع مستند و مکتوب و همچنین کمک به توسعه عدالت اجتماعی از طریق اشاعه دانش بدون توجه به تفاوت های سنی، جنسیتی، اعتقادی، فرهنگی و نژادی، با بهره گیری از نیروهای متخصص در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مانه و سملقان تلاش می کند اما در این روند می بایست سایر نهادهای مسئول نیز بر اساس قانون نقش خود را به درستی ایفا کنند.

وی تصریح کرد: در این راستا قانون نحوه اداره کتابخانه های عمومی با هدف کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم در تاسیس و اداره امور کتابخانه ها و نیز تغییر دیدگاه نسبت به کارکرد و نقش بنیادین کتابخانه ها در روند تحولات فرهنگی و اجتماعی درعرصه کتابخوانی تصویب و به اجرا درآمده است.

دبیر کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان مانه و سملقان افزود: با توجه به ماده ۶ قانون تاسيس و نحوه اداره کتابخانه هاي عمومی، شهرداری آشخانه تا پایان شهریورماه امسال بابت نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی از شهرداری ها مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان بدهکار است.

فیضی با اشاره به اینکه نپرداختن سهم نیم درصد از سوی شهرداری آشخانه، نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان مانه و سملقان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است، گفت: امید می رود مدیران شهری آشخانه هر چه سریع تر نسبت به تسویه این بدهی اقدام کنند.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مانه و سملقان در ادامه اظهار کرد: اکنون شمار اعضای کتابخانه های عمومی این شهرستان حدود سه هزار نفر است که ۵۶ درصد این تعداد را بانوان و ۴۴ درصد را نیز آقایان تشکیل داده اند.

وی افزود: تعداد کتابخانه های عمومی نهادی شهرستان مانه و سملقان شش باب است که در شهرهای آشخانه، قاضی و پیش قلعه و روستاهای بهکده رضوی، قره مصلی و زرد فعال هستند.