حجت الله طاهری کارگردان فیلم مستند زیست محیطی «زندگی در خور موسی» که در نهمین جشنواره «سینما حقیقت» با ۶ عنوان در صدر فهرست نامزدهای این جشنواره سینمایی بود و توانست تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در بخش مستند نیمه بلند را دریافت کند به خبرنگار مهر گفت: فیلم مستند «زندگی در خور موسی» درباره ۵ گونه فراوان پرنده در مناطقی به اسم «قبر ناخدا»، «قمر» و «دارا» در جزیره خور موسی است.

وی ادامه داد: جزیره خور موسی در جنوب ماهشهر است و این فیلم در بهار و تابستان سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ فیلمبرداری شد و توانستیم زندگی پرندگانی با نام های «اگرت ساحلی»، «کفچه نوک»، «پرستوی دریایی کاکلی» و «پرستوی دریایی پشت دودی» را از مرحله تخم گذاری تا زمان تولد در جزیره خور موسی با ۱۶ دوربین فیلمبرداری کنیم.

این مستندساز درباره شرایط ساخت فیلم مستند زیست محیطی «زندگی در خور موسی» توضیح داد: یکی از مهمترین دلایلی که این فیلم را مورد توجه قرار داد این بود که ما تصاویری که نمونه آن کمتر دیده شده اند به تصویر درآوردیم و در واقع فاصله فیلمساز و پرندگان اندک بود و شاید کمتر فیلمساز فعال در این عرصه تا این اندازه به سوژه نزدیک شده بود.

طاهری در پاسخ به اینکه آیا این فیلم در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، گفت: مدت زمان فیلم «زندگی در خور موسی» ۵۲ دقیقه است و نسخه هایی که در جشنواره پذیرفته می شوند باید بالای ۷۰ دقیقه باشند و متاسفانه نتوانستم نسخه ۷۰ دقیقه ای از این فیلم را به دفتر جشنواره فیلم فجر ارائه دهم.

این مستندساز در پایان صحبت های خود درباره نمایش این فیلم در نهمین جشنواره «سینما حقیقت» گفت: یکی از نکات مثبت در آثاری که در جشنواره «سینما حقیقت»دیدم، سطح کیفی فیلم‌ها بود. به نظر من ارتقای کیفیت آثار در دو سال گذشته باعث شده رقابت بین فیلمسازان سخت تر و عیار جشنواره «سینما حقیقت» بالاتر برود.