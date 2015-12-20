به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر صالحی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در پاسخ به سؤالی در خصوص بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک گفت: در این خصوص سندی رسمی داریم که در آن تعهد ۱+۵ درباره بازطراحی رآکتور اراک تصریح شده است و آنها برای خودشان الزام رسمی کرده اند یعنی وزیران خارجه از طرف دولتهایشان آن سند را امضاء‌ کرده اند.

وی گفت: با وجود این اسناد، سند پایه دیگری را هم مطالبه کردیم که می توان نام آنرا توافقنامه یا قرارداد پایه گذاشت که این را چین به نمایندگی از ۱+۵ و با حضور یک شرکت ایرانی امضاء می کند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قلب رآکتور اراک منهدم خواهد شد؟ گفت: داخل رآکتور، گودالی است که ما محفظه ای داخل آن گذاشته ایم که سوخت، داخل آن می رود و ما آن محفظه را برمی داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: به طور قطع فعالیت های هسته ای گسترده تر خواهد شد و یکی از اقدامات ما در خصوص مواد استراتژیک اورانیوم است که خبرهای خوبی را در این خصوص اعلام خواهیم کرد.

آن موقع که ۲۵۰۰ کیلو، غنی می کردیم راندمان خوبی نداشتیم

صالحی درباره فروش اورانیوم غنی شده به روسیه افزود: ما قبل از ورود به مذاکره حدود ۱۰ هزار دستگاه ماشین فعال داشتیم که در سال ۲۵۰۰ کیلو اورانیوم، غنی می شود و اکنون این ۱۰ هزار دستگاه به ۵ هزار تبدیل می شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این ۵ هزار دستگاه با راندمانی بالا غنی سازی خواهد کرد و آن موقع که ۲۵۰۰ کیلو، غنی می کردیم راندمان خوبی نداشتیم.

وی افزود: قرار شد بخشی از سوخت را بفروشیم و معادل آن کیک زرد بگیریم و ما تا سه، چهار روز آینده ۹ تن اورانیوم غنی شده به روسها می دهیم و البته ۱۳۷ تن اورانیوم گرفته ایم و در انبار اصفهان است.

صالحی گفت: در فروش اورانیوم غنی شده امتیاز گرفتیم و حتی پول غنی شدن را هم گرفته ایم.

وی گفت: همانطور که در مجلس هم گفته ایم شاکله هسته ای مان دست نخورده است و امیدواریم دکتر روحانی اجازه دهد تا قبل از سال کلنگ نیروگاه دوم را هم بزنیم.

صالحی در خصوص اکتشاف نیز افزود: ما کل کشور را از نظر اکتشاف هوایی اورانیوم پوشش می دهیم و پس از آن پیجویی زمینی را دنبال می کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: هر چقدر بخواهیم اورانیوم را استخراج و به صورت کیک زرد ارائه می کنیم.

سرمایه گذاری ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومانی برای استانداردسازی رادیوداروها

صالحی در پاسخ به سؤالی درباره چشم انداز صنعت هسته ای کشور هم افزود: ما در بحث سلامت، صنعت و کشاورزی برنامه های قابل توجهی داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان برای استانداردسازی رادیوداروها سرمایه گذاری کرده ایم و به چند کشور صادر می کنیم و در قدمهای بعد تلاش می کنیم داروهایمان در عرصه بین الملل قابل داد و ستد باشد.

وی افزود: در بحث تولید داروهای نوترکیب و واکسن به سانتریفیوژهای پیشرفته نیاز داشتیم که اکنون آنرا ساخته ایم.

صالحی گفت: با وزارت نفت هم در ساخت تجهیزات همکاریهای خوبی شروع کردیم و در حوزه کشاورزی هم کارهای خوبی انجام داده ایم که یکی از آنها در بحث انار بود.

وی افزود: ما در همه عرصه های هسته ای به آستانه مورد نظر رسیده ایم و کلنگ بیمارستان هسته ای ظرف چند ماه آینده به زمین خواهد خورد و با چین هم در آستانه انعقاد قراردادی برای ساخت نیروگاه خواهیم بود.

ما به دنبال ساخت موشکهای دارای قابلیت حمل کلاهک هسته ای نبوده ایم

علی اکبر صالحی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با وجود بسته شدن پرونده پی ام دی آیا پرونده های دیگر مانند موضوعات موشکی باز خواهد بود؟ افزود: این طور نیست که ما در فعالیت موشکی بخواهیم توقفی ایجاد کنیم و خواسته آنها این است که از ساخت موشکهایی که قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارد خودداری شود که ما هم اصلاً‌ دنبال این موضوع نبوده ایم و نخواهیم بود.

وی گفت: البته در بحث موشکهای بالستیک برخی ها معتقدند که بمب هسته ای را می توان در قالب این موشکها جای داد که این استدلال بسیار غلطی است.

صالحی افزود: همین موشکی که اخیراً‌ سر و صدا کردند با پاسخ بسیار زیبای دکتر ظریف مواجه شدند مبنی بر اینکه ما به دنبال ساخت موشکهای دارای قابلیت حمل کلاهک هسته ای نخواهیم بود.

هیچ شواهدی دال بر انحراف ایران از موارد صلح آمیز دیده نشده است

مجری برنامه پرسید: اینگونه عنوان شده است که ایران به دنبال توسعه سلاحهای هسته ای نخواهد بود؛ ‌ مگر ما قبلاً‌ وارد تولید سلاح هسته ای شده ایم که حال بخواهیم آنرا توسعه ندهیم؟

صالحی پاسخ داد: در قطعنامه شورای حکام آمده است که هیچ مدرکی و شواهدی دال بر انحراف ایران از موارد صلح آمیز دیده نشده است.

جمع آوری ۱۴ هزار سانتریفیوژ در نطنز و فوردو

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ایران برای اجرای برجام چه برنامه هایی را باید عملی کند؟ گفت: یکی از برنامه های ما جمع آوری های سانتریفیوژها در نطنز و فوردو است که بیش از شش هزار سانتریفیوژ می ماند و ۱۴ هزار مورد جمع می شود.

هفته آینده سانتریفیوژهای فعال جمع آوری می شود

صالحی افزود: سانتریفیوژهایی که کار نمی کرد به دستور دکتر روحانی جمع آوری شد و بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام در ۲۴ آذر به جمع آوری سانتریفیوژهای فعال اقدام کردیم و فکر می کنم ظرف هفته آینده سانتریفیوژهای فعال جمع آوری شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا درست است که جمع آوری سانتریفیوژها به دست افرادی ناوارد سپرده شده است؟ گفت: این حرفها بیشتر لطیفه است.

وی افزود: سانتریفیوژ مبحثی حساس، فنی و مهندسی است و شرکتهایی که متولی امر سانتریفیوژ هستند در خصوص نحوه جمع آوری آن مانورهای متعددی برگزار کرده اند و ماهها تمرین کردند تا حداقل لطمه وارد شود.

صالحی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سانتریفیوژهای جمع آوری شده قابلیت نصب دارد؟ گفت: همه اینها شماره گذاری شده و طبق دستورالعمل دقیق، مجدد نصب می شود.

وی درباره اقدامات طرف مقابل در بحث اجرای برجام نیز گفت: یکی از اقدامات آنها بیانیه اتحادیه اروپا و دستور رئیس جمهور آمریکا درباره لغو یا تعلیق تحریمها بود که انجام شد و اقدام دیگر اروپاییها و آمریکاییها با همتایان ایرانی خود بحث در خصوص شیوه نامه لغو تحریمهاست که ظرف چند روز آینده تمام می شود.

تلاش می کنیم تعطیلات کریسمس موجب تأخیر در اجرای برجام نشود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: همه تلاش ما این است که تعطیلات کریسمس برنامه از قبل پیش بینی شده ما را در بحث اجرای برجام با تأخیر مواجه نکند و در همین ارتباط امروز چندین تلفن با مونیز و برخی همتایانم داشتم.

صالحی درباره زمان اجرای برجام گفت: ما فکر می کردیم ۱۵ دی ماه این امر محقق شود و همچنان هم تلاش می کنیم این موضوع انجام شود اما شاید به دلیل مصادف شدن با تعطیلات کریسمس تأخیری در این قضیه ایجاد شود.

وی گفت: ما در نهایت تا پایان دی ماه شاهد لغو تحریمها خواهیم بود.

به برخی از مطالب قطعنامه منتقد بودم

علی اکبر صالحی در خصوص بسته شدن پرونده پی ام دی در شورای حکام گفت: در گزارش آمانو به درستی آمد که پرونده ای که فعالیت های گذشته و حال ایران را که در هر فصل مورد بررسی قرار می گرفت بسته شد.

وی افزود: در این قطعنامه مواردی آمده که خیلی هم جهت با فعالیت های ما است و بعضی موارد هم درست نیست.

صالحی گفت: خود بنده هم منتقد بودم به برخی از مطالب این قطعنامه چرا که این خود آژانس است که باید کار خود را توجیه کند.

آمانو گفت: فشار ها به دلیل همکاری نکردن ایران بوده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به نشست مطبوعاتی آمانو و سوال برخی از خبرنگاران خارجی مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران در طی چند سال و دلایل آن افزود: آمانو که از این سوال غافلگیر شده بود فقط گفت این فشار ها به دلیل همکاری نکردن ایران بوده است.

وی خاطر نشان کرد: البته موضوع ایران همچنان دردستور کار آژانس است اما تحت عنوانی دیگر این موضوع پیگیری می شود.

صالحی تاکید کرد: در یکی دو بند از این قطعنامه اشاره شده به برخی از فعالیت های ایران تحت عنوان مسائل شبیه سازی و ... که باید بگویم که تمام این مسائل در آن سال ها در مجلات آن ها چاپ شده که اگر ما ریگی به کفش داشتیم این مسائل را اعلام نمی کردیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برای متخصصان و اهل فن اینگونه ادعا ها معنایی ندارد همانطور که خود آنها گفته اند که ایران فعالیتی نداشته است.

وی با اشاره به مشورت غربی ها با ایران برای تنظیم پیش نویس قطعنامه افزود: قطعنامه اولیه غیر قابل قبول بود و دو الی سه بند از مواردی که آنها می خواستند وارد کنند حذف شد و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم آن مواردی که ما مد نظر داشتیم در قطعنامه آمد و پرونده بسته شد.

ایران می توانست علیه برخی کشورها و آژانس شکایت کند

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اتهام آژانس در سال ۲۰۰۳ به ایران مبنی بر غنی سازی بالای ۵۰ درصد افزود: در آن زمان ما گفتیم این ها مربوط به تجهیزات آلوده است اما آنها سه سال این را اعلام کردند و بعد از سه سال اعلام کردند که این آلودگی ها خارجی بوده است.

صالحی اضافه کرد: آنها آمدند و در قطعنامه این موارد را گفتند، ‌چراکه اگر می گفتند که چیزی نبوده در برابر افکار عمومی مشکل پیدا می کردند و ایران می توانست علیه برخی کشورها و آژانس شکایت کند.

وی با اشاره به چاپ سالانه کتابچه گزارش سالیانه در آژانس بین المللی انرژی اتمی و دسته بندی خطا ها گفت:خطا ها به سه دسته: قصور، تقصیر و عدم پایبندی تقسیم شده است که مواردی که در گزارش آمده در دسته بندی قصور و تقصیر قرار می گیرد که دیگر نمی توانند روی این موارد بنای دیگری را قرار دهند.

قبول پروتکل الحاقی به معنای انجام هر کاری توسط آژانس نیست

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: قبول پروتکل الحاقی به این معنا نیست که آژانس هرکاری بخواهد می تواند انجام دهد و شامل یک دستور العمل خاص است که همه موارد در آن مشخص شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص پذیرش پروتکل الحاقی و وظیفه ایران برای پاسخگویی افزود: پروتکل یک دستور العمل هایی دارد که حدود ۱۰۰ کشور آن را اجرا می کنند و به گونه ای این پروتکل را تنظیم کرده اند که آژانس نتواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.

صالحی خاطر نشان ساخت: در چارچوب پروتکل فعالیت های هسته ای ما زیر نظر سازمان بین المللی انرژی اتمی قرار می گیرد و تنها در دو مورد ما پذیرفتیم که در برجام فراتر از پروتکل عمل کنیم مثل انتقال مواد از اردکان به اصفهان.

وی افزود: پروتکل یک شیوه نامه برای اجرای خودش دارد و باید مستندی بیاوریم تا بتوانیم یک سایت هسته ای را بازدید کنیم و این امر برای همه کشورها صادق است لذا از قبل پیش بینیهای لازم انجام شده است.

ایران زیر هر فشاری ایستادگی می کند لذا غربی ها از درِ مذاکره وارد شدند

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اقدامات غربیها و خودسری آنها در لشگرکشی به عراق و سوریه و افغانستان گفت: آنها نفوذ دارند و اگر بخواهیم منطق را بر اساس قدرت بگذاریم هر کاری را می توانند انجام دهند اما در برابر ایران آنها دیدند که قدرت کارساز نیست و ایران زیر هر فشاری ایستادگی می کند لذا از درِ مذاکره وارد شدند.

صالحی ادامه داد: در این سالها ایران یاد گرفت که فعالیتهای هسته ای اش را افزایش دهند و از اتکاء خود به نفت بکاهد و حالا می بینیم که آن کشورهایی که باعث پایین آمدن قیمت نفت شدند امروز می بینند که نفت دست خودشان را گاز می گیرد.

وی در خصوص تأثیر گزارش آمانو و قطعنامه بر گزارش جامع آینده آژانس گفت: این قطعنامه پایه و اساس گزارش آینده را فراهم می کند و آن نتیجه گیری فراگیر بعد از چند سال در آژانس نسبت به یک کشور صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در این گزارش آمانو گفته که چرخه سوخت غیر اعلام شده ای را در ایران ندیده و انحراف مواد سوخت در ایران وجود ندارد.

الآن ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی مثل یک کشور عادی است

صالحی افزود: الآن ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی مثل یک کشور عادی است با این تفاوت که در هر فصل در دستور کار هستیم البته تحت برجام و مدیرکل یک گزارشی را در باره فعالیتهای ایران به آژانس می دهد.

وی گفت: در گزارش آمانو تنها استنباط شخصی وی آمده و این استنباطها در قطعنامه نیامده است.