موافقت مجلس باانتقال محکومان ایرانی درپاکستان،قبرس،چین وترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ۶ لایحه حقوقی و قضایی را در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه انتقال محکومان به حبس بین ایران و چند کشور بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان در این جلسه لایحه اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاه‌های مبارزه با فساد عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس میان دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری قبرس و جمهوری خلق چین موافقت کردند.

نمایندگان خانه ملت همچنین لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس را تصویب کردند.

در جلسه امروز همچنین لایحه تشریفات انتقال محکومان به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان نیز به تصویب نمایندگان رسید؛ در هفته‌های اخیر طی چند نوبت خانواده‌های زندانیان ایرانی محبوس در زندانهای ترکمنستان با تجمع مقابل مجلس ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان نگهداری این زندانیان و مشکلات روحی و جسمی آنان، خواستار پیگیری مجلس برای انتقال محکومان بین ایران و ترکمنستان شده بودند.