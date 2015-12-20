«غیر علنی» با بازی برزو ارجمند کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جودی تهیه کننده سریال «غیرعلنی» با اعلام خبر آغاز تصویربرداری این مینی سریال که در در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تولید می شود، گفت: این سریال دیروز بعدازظهر وارد مرحله تصویربرداری شد و با ضبط پلان های خارجی با بازی برزو ارجمند در نقش امیررضا ادامه یافت. ضبط پلان های خارجی تا دو روز ادامه دارد و پس از آن ضبط سکانس های داخلی دفتر نشریه را با بازی برزو ارجمند، متین ستوده و افشین نخعی آغاز می کنیم.

جودی با اشاره به تدوین همزمان «غیر علنی» افزود: پیش بینی می شود تصویربرداری تا نیمه بهمن ادامه یابد و با تدوین و صداگذاری همزمان با تصویربرداری کاری با کیفیت به آنتن برسد.

داستان «غیر علنی» مربوط به رقابت انتخاباتی سه جوان است که یکی از آنها عشق به یک دختر را در دل دارد و پیروزی خود در انتخابات را به منزله اثبات خود به خانواده دختر می داند اما در این مسیر دچار چالش هایی می شود.

بازیگران «غیرعلنی» شامل برزو ارجمند، متین ستوده، بهاره رهنما، علی دهکردی، علیرضا جلالی تبار، شهرام عبدلی، محمد عمرانی، محمد فیلی، مهران رجبی، شهین تسلیمی هستند.

sیروس عبدلی تصویربردار، بابک اخوان صدابردار، سید علی هاشمی دستیار کارگردان و برنامه ریز، المیرا شرافتیان و حسین امیری دستیاران کارگردان، بهرام جلالی مدیر تولید، مهدی جودی تدوین گر، حسین مجد طراح صحنه و لباس، احسان روناسی طراح گریم و سهیلا کاشفی منشی صحنه از عوامل پشت دوربین این مینی سریال هستند.

مینی سریال «غیرعلنی» در ۱۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای به قلم مهدی حمزه و حسین تراب نژاد با کارگردانی مهرداد خوشبخت توسط رضا جودی در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تهیه و تولید می شود.