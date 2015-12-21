۱۹ نفر در استان قزوین برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند

نصرت الله علیرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در دومین روز ثبت نام ۷ نفر برای نمایندگی مجلس از استان قزوین داوطلب شدند.

وی افزود: در چهارمین روز از زمان ثبت نام تعداد داوطلبین خبرگان رهبری از استان قزوین به چهار نفر رسید.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان یادآورشد: در دومین روز ثبت نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷ نفر از داوطلبان در حوزه های انتخابیه استان قزوین حاضر شدند و نامزدی خود برای ورود به مجلس اعلام کردند.

علیرضایی بیان کرد: از این تعداد ۵ نفر در حوزه انتخابیه شهرستان قزوین، البرز و آبیک و ۲ نفر نیز از حوزه انتخابیه شهرستان بوئین زهرا ثبت نام کرده اند و در حوزه انتخابیه شهرستان تاکستان تاکنون داوطلبی ثبت نام نکرده است.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان گفت: تمام این ۷ نفر با حضور در محل فرمانداری های قزوین و بوئین زهرا نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند و تاکنون هیچ داوطلبی از استان قزوین در وزارت کشور ثبت نام نکرده است و همه ثبت نام کنندگان روز دوم مرد هستند.

وی اظهار کرد: ۴ نفر از افراد ثبت نام کننده دارای مدرک دکتری و ۳ نفر مابقی دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان گفت: طی دو روز گذشته ۱۹ نفر داوطلب نمایندگی مجلس در حوزه های انتخابیه استان قزوین شدند که از این تعداد ۱۳ نفر در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک و ۶ نفر از حوزه انتخابیه بوئین زهرا ثبت نام کرده اند.

وی گفت: در دو روز اول ثبت نام هیچ داوطلبی از حوزه تاکستان داوطلب نمایندگی مجلس در این حوزه انتخابیه نشده است.

ثبت نام داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور از روز شنبه در حوزه های انتخابیه استان قزوین آغاز شده و تا جمعه چهارم دی ماه ادامه دارد.

داوطلبان برای ثبت نام در مهلت تعیین شده می توانند در ساعات اداری با همراه داشتن مدارک لازم به ستاد انتخابات شهرستان های قزوین، بوئین زهرا و تاکستان مراجعه کنند.

علیرضایی یادآورشد: همچنین در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبین مجلس خبرگان رهبری یک نفر با حضور در فرمانداری قزوین ثبت نام کرد.

وی بیان کرد: تاکنون چهار نفر از داوطلبان برای حضور در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ۱۹ نفر برای مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان قزوین ثبت نام کرده‌اند که از بین داوطلبین نمایندگی مجلس دو نفر زن هستند.

پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.

استان قزوین هم اکنون دارای ۴ نماینده در مجلس شورای اسلامی ودو نماینده در مجلس خبرگان رهبری است.