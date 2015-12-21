مدعی مطلوب بودن صادرات استان همدان نیستیم/معرفی ۱۴صادرکننده نمونه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متین شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان همدان ابراز امیدواری کرد: شرایط توسعه استان همدان آهنگ رشد خوبی در پیش گیرد.
وی بابیان اینکه صادرات از گمرک استان همدان در مدت ۷ ماه ۴ درصد رشد داشته است، گفت: همه صادرات استان منحصر به گمرک همدان نمیشود.
متین به آمار هشتماهه اشاره و بابیان اینکه در مدت ۸ ماه به دلیل مصادف شدن با ایام اربعین تعاملات صادراتی استان همدان با عراق به همریخت، گفت: در آمار هشتماهه کاهش ۲ درصدی صادرات رخ داد.
حمیدرضا متین با تأکید بر اینکه بار چدنی که از همدان روانه کردستان میشود، به عراق میرود، ادامه داد: فروش محصولات استان در بازارچه مرزی افزایش داشته و افزایش صادرات شاید در گمرک همدان لحاظ نشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از صادرات یخچال ویترینی به عراق و استقبال خوب از آن خبر داد و گفت: ۱۱ واحد صنفی در حال فروش و صادرات بستنی بهصورت بازارچهای در عراق هستند.
وی برافزایش فروش چینیآلات بهداشتی بهصورت بازارچهای تأکید کرد و گفت: در خصوص معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه میزان ارزش صادرات، روند صادرات، کشورهای هدف، برند و غیره موردتوجه بوده است.
متین بابیان اینکه امسال ۱۴ نفر بهعنوان صادرکننده نمونه و یک نفر بهعنوان صادرکننده فعال انتخابشدهاند، گفت: مدعی مطلوب بودن صادرات استان نیستیم اما میزان صادرات استان تنها به آمار گمرک همدان محدود نمیشود.
گفتنی است: عادل بشری جلال، امیر چگینی، مسعود توتونچیان، خسرو حاتمی، علیرضا مختار، بهرام حاتمی، اکبرمجید پور، بهتاک رضایی، نصرالله ابراهیمی مفتخر، امیرغفار، حمیدرضا موحد، حسین ابراهیم خانی، خسرو فخیمی هاشمی صادرکنندگان نمونه و ابوالقاسم مهاجر صادر کننده فعال معرفی شدند.
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