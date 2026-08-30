به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مناسبت هفته دولت، فرصت مغتنمی بود که بار دیگر در شهرستان دشتستان حضور پیدا کنیم و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و دیدار با مردم و حضور در آیین افتتاح پروژه‌های این شهرستان داشته باشیم.

وی افزود: دشتستان به عنوان یکی از شهرستان‌های مهم استان بوشهر، در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و زیرساخت‌های عمرانی، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و تلاش مجموعه مدیریت استان این است که از این ظرفیت‌ها برای بهبود شرایط زندگی مردم و ایجاد اشتغال پایدار استفاده شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در هفته دولت امسال، طرح‌های متعددی در شهرستان دشتستان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی تعدادی از پروژه‌های جدید نیز آغاز شد. این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، خدماتی، انرژی، آب، آموزشی و زیرساختی هستند و می‌توانند در مسیر توسعه شهرستان نقش مؤثری ایفا کنند.

زارع تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای طرح‌هایی است که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند. در همین راستا، مسائل و مطالبات مردم دشتستان را با جدیت دنبال خواهیم کرد و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند روند اجرای پروژه‌ها را پیگیری کنند.

وی گفت: لازم می‌دانم از مردم شریف دشتستان، مسئولان شهرستان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی، ائمه جمعه، فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه و همه کسانی که در مسیر توسعه این شهرستان تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.

زارع ابراز کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد است، اما مهم‌تر از ارائه گزارش، استمرار خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مردم است. امیدواریم با همدلی و همکاری همه بخش‌ها بتوانیم گام‌های مؤثرتری برای توسعه دشتستان و استان بوشهر برداریم.

استاندار بوشهر افزود: ان‌شاالله با همراهی مردم و تلاش مسئولان، شاهد آینده‌ای بهتر برای دشتستان و همه نقاط استان بوشهر خواهیم بود.

لازم به ذکر است، در هفته دولت امسال، ۶۰۷ پروژه عمرانی و اقتصادی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۱۳۲ میلیارد تومان در شهرستان دشتستان، افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.