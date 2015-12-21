فهرست دروس تخصصی و پایه روانشناسی برای ورودیهای جدید

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرفصل های دروس دوره کارشناسی روانشناسی بازنگری و از مهرماه امسال سرفصل های بازنگری شده جایگزین سرفصل های قبلی شده است.

وی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی که توسط کارگروه ویژه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی و شورای برنامه ریزی وزارت علوم بازنگری و نهایی شده است را به شرح زیر اعلام کرد:

جدول درس های دوره کارشناسی روانشناسی

دروس اصلی /پایه

شماره نام درس تعداد واحد ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱ ۲ ۲ مباحث اساسی در روانشناسی ۲ ۲ ۳ تاریخ و مكاتب روانشناسی و نقد آن ۲ ۴ مبانی جامعه شناسی ۲ ۵ روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ۲ ۶ آمار توصیفی ۲ ۷ آمار استنباطی ۳ ۸ فیزیولوژی اعصاب و غدد ۲ ۹ احساس و ادراک، ۲ ۱۰ روانشناسی فیزیولوژیک، ۲ ۱۱ انگیزش و هیجان ۲ ۱۲ روانشناسی تحولی ۱ ۲ ۱۳ روانشناسی تحولی ۲ ۲ ۱۴ معرفت شناسی ۲ ۱۵ آشنایی با فلسفه اسلامی، ۲ ۱۶ روانشناسی شخصیت، ۲ ۱۷ روانشناسی شناختی ۲ ۱۸ روانشناسی دین، ۲ ۱۹ کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، ۲ ۲۰ فلسفه علم روانشناسی ۲ ۲۱ روانشناسی اجتماعی ۲ ۲۲ متون روانشناسی به انگلیسی ۱ ۲ ۲۳ متون روانشناسی به انگلیسی ۲ ۲ ۲۴ روانشناسی تجربی ۳ ۲۵ روان سنجی ۲ ۲۶ روانشناسی یادگیری ۲ ۲۷ روانشناسی تربیتی ۲ ۲۸ آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۱ ۲ ۲۹ آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۲ ۲ ۳۰ آسیب شناسی روانی ۱ ۲ ۳۱ آسیب شناسی روانی ۲ ۲ ۳۲ مبانی راهنمایی و مشاوره ۲ ۳۳ روش تحقیق (کمًی و کیفی) ۳ ۳۴ جمع کل دروس اصلی و پایه ۶۹

دروس تخصصی

شماره نام درس تعداد واحد ۱ آزمون های روانشناختی ۱، ۲ ۲ آزمون های روانشناختی ۲، ۲ ۳ اصول روانشناسی بالینی ۲ ۴ بهداشت روانی ۲ ۵ روانشناسی سلامت ۲ ۶ آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ۲ ۷ روانشناسی و مشاوره خانواده ۲ ۸ نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲ ۹ فنون مشاوره و روان درمانی ۲ ۱۰ راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی ۲ ۱۱ روانشناسی اجتماعی کاربردی ۲ ۱۲ آسیب شناسی اجتماعی ۲ ۱۳ روانشناسی صنعتی سازمانی ۲ ۱۴ روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ ۲ ۱۵ روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۲ ۲ ۱۶ توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه ۲ ۱۷ شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ۲ ۱۸ پژوهش (عملی انفرادی) در روانشناسی ۳ ۱۹ جمع کل دروس تخصصی ۳۷

دروس اختیاری

شماره نام درس تعداد واحد ۱ روانشناسی جنسیت ۲ ۲ مدیریت استرس (تنیدگی ( ۲ ۳ روانشناسی اعتیاد ۲ ۴ روانشناسی رفتار مصرف کننده ۲ ۵ علوم اعصاب شناختی ۲ ۶ روانشناسی ورزش ۲ ۷ پویایی گروه ۲ ۸ روانشناسی کار و مدیریت ۲ ۹ کلیات روانپزشكی ۲ ۱۰ روانشناسی تبلیغات و رسانه ۲ ۱۱ رفتار سازمانی ۲ ۱۲ روانشناسی اخلاق ۲ ۱۳ اخلاق حرفه ای ۲ ۱۴ ناتوانائی های یادگیری ۲ ۱۵ نگرش و تغییر آن ۲ ۱۶ روانشناسی نظامی ۲ ۱۷ روانشناسی سیاسی ۲ ۱۸ جمع واحدهای دروس اختیاری ۳۶ ۱۹ دروس عمومی به درس های فوق اضافه می شود

وی ادامه داد: طول دوره كارشناسی ۴ سال بوده و نظام آموزشی واحدی بوده و تمام دروس نظری و عملی در مدت حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی ارایه می شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد درسی یک ساعت در هفته در نظرگرفته شده است.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی خاطرنشان کرد: تعداد كل واحدهای درسی دوره كارشناسی روانشناسی ۱۳۸ واحد به شرح زیر است:

دروس اصلی و پایه: ۶۹ واحد

دروس تخصصی: ۳۷ واحد

دروس اختیاری: ۱۱ واحد

دروس عمومی: ۲۲ واحد

تلفیق و تجمیع گرایش ها

در این برنامه دوره كارشناسی روانشناسی، بدون گرایش موجود، بالینی، عمومی، صنعتی و سازمانی، کودکان استثنایی و مشاوره ارایه شده است و برنامه به گونه ای تدوین شده كه فارغ التحصیل آن در هر موقعیت شغلی قرار گیرد بتواند از اطلاعات و مطالب ارایه شده در دوره، به خوبی بهره مند شده و كارایی قابل قبولی داشته باشد.

تعیین تكلیف دانشجویان در حال تحصیل ورودی سال های قبل

از آنجا كه در برنامه ارایه شده دوره كارشناس روانشناسی گرایش ها حذف شده و با توجه به اینکه دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی و مشاوره هم اكنون در گرایش های بالینی، عمومی، صنعتی و سازمانی، کودکان استثنایی و مشاوره مشغول به تحصیل هستند مقرر شد برنامه جدید دوره كارشناسی روانشناسی برای دانشجویان ورودی جدید اجرا شده و برنامه دانشجویان سال های قبل مطابق با برنامه گذشته ادامه یابد.