فهرست دروس تخصصی و پایه روانشناسی برای ورودیهای جدید

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرفصل های دروس دوره کارشناسی روانشناسی بازنگری و از مهرماه امسال سرفصل های بازنگری شده جایگزین سرفصل های قبلی شده است.
وی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی که توسط کارگروه ویژه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی و شورای برنامه ریزی وزارت علوم بازنگری و نهایی شده است را به شرح زیر اعلام کرد:
جدول درس های دوره کارشناسی روانشناسی
دروس اصلی /پایه
|شماره
|نام درس
|تعداد واحد
|۱
|
مباحث اساسی در روانشناسی ۱
|۲
|۲
|مباحث اساسی در روانشناسی ۲
|۲
|۳
|تاریخ و مكاتب روانشناسی و نقد آن
|۲
|۴
|مبانی جامعه شناسی
|۲
|۵
|روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
|۲
|۶
|آمار توصیفی
|۲
|۷
|آمار استنباطی
|۳
|۸
|فیزیولوژی اعصاب و غدد
|۲
|۹
|احساس و ادراک،
|۲
|۱۰
|روانشناسی فیزیولوژیک،
|۲
|۱۱
|انگیزش و هیجان
|۲
|۱۲
|روانشناسی تحولی ۱
|۲
|۱۳
|روانشناسی تحولی ۲
|۲
|۱۴
|معرفت شناسی
|۲
|۱۵
|آشنایی با فلسفه اسلامی،
|۲
|۱۶
|روانشناسی شخصیت،
|۲
|۱۷
|روانشناسی شناختی
|۲
|۱۸
|روانشناسی دین،
|۲
|۱۹
|کاربرد کامپیوتر در روانشناسی،
|۲
|۲۰
|فلسفه علم روانشناسی
|۲
|۲۱
|روانشناسی اجتماعی
|۲
|۲۲
|متون روانشناسی به انگلیسی ۱
|۲
|۲۳
|متون روانشناسی به انگلیسی ۲
|۲
|۲۴
|روانشناسی تجربی
|۳
|۲۵
|
روان سنجی
|۲
|۲۶
|روانشناسی یادگیری
|۲
|۲۷
|روانشناسی تربیتی
|۲
|۲۸
|آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۱
|۲
|۲۹
|آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۲
|۲
|۳۰
|آسیب شناسی روانی ۱
|۲
|۳۱
|آسیب شناسی روانی ۲
|۲
|۳۲
|مبانی راهنمایی و مشاوره
|۲
|۳۳
|روش تحقیق (کمًی و کیفی)
|۳
|۳۴
|جمع کل دروس اصلی و پایه
|۶۹
دروس تخصصی
|شماره
|نام درس
|تعداد واحد
|۱
|آزمون های روانشناختی ۱،
|۲
|۲
|آزمون های روانشناختی ۲،
|۲
|۳
|اصول روانشناسی بالینی
|۲
|۴
|بهداشت روانی
|۲
|۵
|روانشناسی سلامت
|۲
|۶
|آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
|۲
|۷
|روانشناسی و مشاوره خانواده
|۲
|۸
|نظریه های مشاوره و روان درمانی
|۲
|۹
|فنون مشاوره و روان درمانی
|۲
|۱۰
|راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی
|۲
|۱۱
|روانشناسی اجتماعی کاربردی
|۲
|۱۲
|آسیب شناسی اجتماعی
|۲
|۱۳
|روانشناسی صنعتی سازمانی
|۲
|۱۴
|روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱
|۲
|۱۵
|روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۲
|۲
|۱۶
|توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه
|۲
|۱۷
|شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
|۲
|۱۸
|پژوهش (عملی انفرادی) در روانشناسی
|۳
|۱۹
|جمع کل دروس تخصصی
|۳۷
دروس اختیاری
|شماره
|نام درس
|تعداد واحد
|۱
|روانشناسی جنسیت
|۲
|۲
|مدیریت استرس (تنیدگی(
|۲
|۳
|روانشناسی اعتیاد
|۲
|۴
|روانشناسی رفتار مصرف کننده
|۲
|۵
|علوم اعصاب شناختی
|۲
|۶
|روانشناسی ورزش
|۲
|۷
|پویایی گروه
|۲
|۸
|روانشناسی کار و مدیریت
|۲
|۹
|کلیات روانپزشكی
|۲
|۱۰
|روانشناسی تبلیغات و رسانه
|۲
|۱۱
|رفتار سازمانی
|۲
|۱۲
|روانشناسی اخلاق
|۲
|۱۳
|اخلاق حرفه ای
|۲
|۱۴
|ناتوانائی های یادگیری
|۲
|۱۵
|نگرش و تغییر آن
|۲
|۱۶
|روانشناسی نظامی
|۲
|۱۷
|روانشناسی سیاسی
|۲
|۱۸
|جمع واحدهای دروس اختیاری
|۳۶
|۱۹
|دروس عمومی به درس های فوق اضافه می شود
وی ادامه داد: طول دوره كارشناسی ۴ سال بوده و نظام آموزشی واحدی بوده و تمام دروس نظری و عملی در مدت حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی ارایه می شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد درسی یک ساعت در هفته در نظرگرفته شده است.
رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی خاطرنشان کرد: تعداد كل واحدهای درسی دوره كارشناسی روانشناسی ۱۳۸ واحد به شرح زیر است:
دروس اصلی و پایه: ۶۹ واحد
دروس تخصصی: ۳۷ واحد
دروس اختیاری: ۱۱ واحد
دروس عمومی: ۲۲ واحد
تلفیق و تجمیع گرایش ها
در این برنامه دوره كارشناسی روانشناسی، بدون گرایش موجود، بالینی، عمومی، صنعتی و سازمانی، کودکان استثنایی و مشاوره ارایه شده است و برنامه به گونه ای تدوین شده كه فارغ التحصیل آن در هر موقعیت شغلی قرار گیرد بتواند از اطلاعات و مطالب ارایه شده در دوره، به خوبی بهره مند شده و كارایی قابل قبولی داشته باشد.
تعیین تكلیف دانشجویان در حال تحصیل ورودی سال های قبل
از آنجا كه در برنامه ارایه شده دوره كارشناس روانشناسی گرایش ها حذف شده و با توجه به اینکه دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی و مشاوره هم اكنون در گرایش های بالینی، عمومی، صنعتی و سازمانی، کودکان استثنایی و مشاوره مشغول به تحصیل هستند مقرر شد برنامه جدید دوره كارشناسی روانشناسی برای دانشجویان ورودی جدید اجرا شده و برنامه دانشجویان سال های قبل مطابق با برنامه گذشته ادامه یابد.
نظر شما