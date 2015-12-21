  1. حوزه و دانشگاه
  2. علوم انسانی
۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

براساس مصوبات شورای تحول علام شد؛

فهرست دروس تخصصی و پایه روانشناسی برای ورودیهای جدید

فهرست دروس تخصصی و پایه روانشناسی برای ورودیهای جدید

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی را که توسط این کارگروه بازنگری و نهایی شده است اعلام کرد.

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرفصل های دروس دوره کارشناسی روانشناسی بازنگری و از مهرماه امسال سرفصل های بازنگری شده جایگزین سرفصل های قبلی شده است.

وی عناوین دروس دوره کارشناسی روانشناسی که توسط کارگروه ویژه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی و شورای برنامه ریزی وزارت علوم بازنگری و نهایی شده است را به شرح زیر اعلام کرد:

جدول درس های دوره کارشناسی روانشناسی

دروس اصلی /پایه

شماره نام درس تعداد واحد
۱

مباحث اساسی در روانشناسی ۱

 ۲
۲ مباحث اساسی در روانشناسی ۲ ۲
۳ تاریخ و مكاتب روانشناسی و نقد آن ۲
۴ مبانی جامعه شناسی ۲
۵ روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ۲
۶  آمار توصیفی ۲
۷  آمار استنباطی ۳
۸ فیزیولوژی اعصاب و غدد ۲
۹ احساس و ادراک، ۲
۱۰ روانشناسی فیزیولوژیک، ۲
۱۱ انگیزش و هیجان ۲
۱۲ روانشناسی تحولی ۱ ۲
۱۳ روانشناسی تحولی ۲ ۲
۱۴ معرفت شناسی ۲
۱۵ آشنایی با فلسفه اسلامی، ۲
۱۶ روانشناسی شخصیت، ۲
۱۷ روانشناسی شناختی ۲
۱۸ روانشناسی دین، ۲
۱۹ کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، ۲
۲۰ فلسفه علم روانشناسی ۲
۲۱ روانشناسی اجتماعی ۲
۲۲ متون روانشناسی به انگلیسی ۱ ۲
۲۳ متون روانشناسی به انگلیسی ۲ ۲
۲۴ روانشناسی تجربی ۳
۲۵

روان سنجی

 ۲
۲۶ روانشناسی یادگیری ۲
۲۷ روانشناسی تربیتی ۲
۲۸ آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۱ ۲
۲۹ آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۲ ۲
۳۰ آسیب شناسی روانی ۱ ۲
۳۱ آسیب شناسی روانی ۲ ۲
۳۲ مبانی راهنمایی و مشاوره ۲
۳۳ روش تحقیق (کمًی و کیفی) ۳
۳۴ جمع کل دروس اصلی و پایه ۶۹

دروس تخصصی

شماره نام درس تعداد واحد
۱ آزمون های روانشناختی ۱، ۲
۲ آزمون های روانشناختی ۲، ۲
۳ اصول روانشناسی بالینی ۲
۴ بهداشت روانی ۲
۵ روانشناسی سلامت ۲
۶ آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ۲
۷ روانشناسی و مشاوره خانواده ۲
۸ نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲
۹ فنون مشاوره و روان درمانی ۲
۱۰ راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی ۲
۱۱ روانشناسی اجتماعی کاربردی ۲
۱۲ آسیب شناسی اجتماعی ۲
۱۳ روانشناسی صنعتی سازمانی ۲
۱۴ روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ ۲
۱۵ روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۲ ۲
۱۶ توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه ۲
۱۷ شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ۲
۱۸ پژوهش (عملی انفرادی) در روانشناسی ۳
۱۹ جمع کل دروس تخصصی ۳۷

دروس اختیاری

شماره نام درس تعداد واحد
۱ روانشناسی جنسیت ۲
۲ مدیریت استرس (تنیدگی( ۲
۳ روانشناسی اعتیاد ۲
۴ روانشناسی رفتار مصرف کننده ۲
۵ علوم اعصاب شناختی ۲
۶ روانشناسی ورزش ۲
۷ پویایی گروه ۲
۸ روانشناسی کار و مدیریت ۲
۹ کلیات روانپزشكی ۲
۱۰ روانشناسی تبلیغات و رسانه ۲
۱۱ رفتار سازمانی ۲
۱۲ روانشناسی اخلاق ۲
۱۳ اخلاق حرفه ای ۲
۱۴ ناتوانائی های یادگیری ۲
۱۵ نگرش و تغییر آن ۲
۱۶ روانشناسی نظامی ۲
۱۷ روانشناسی سیاسی ۲
۱۸ جمع واحدهای دروس اختیاری ۳۶
۱۹ دروس عمومی به درس های فوق اضافه می شود  

وی ادامه داد: طول دوره كارشناسی  ۴ سال بوده و نظام آموزشی واحدی بوده و تمام دروس نظری و عملی در مدت حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی ارایه می شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد درسی یک ساعت در هفته در نظرگرفته شده است.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی خاطرنشان کرد: تعداد كل واحدهای درسی دوره كارشناسی روانشناسی ۱۳۸ واحد به شرح زیر است:

دروس اصلی و پایه: ۶۹ واحد

دروس تخصصی: ۳۷ واحد

دروس اختیاری: ۱۱ واحد

دروس عمومی: ۲۲ واحد

تلفیق و تجمیع گرایش ها

در این برنامه دوره كارشناسی روانشناسی، بدون گرایش موجود، بالینی، عمومی، صنعتی و سازمانی، کودکان استثنایی و مشاوره ارایه شده است و برنامه به گونه ای تدوین شده كه فارغ التحصیل آن در هر موقعیت شغلی قرار گیرد بتواند از اطلاعات و مطالب ارایه شده در دوره، به خوبی بهره مند شده و كارایی قابل قبولی داشته باشد.

تعیین تكلیف دانشجویان در حال تحصیل ورودی سال های قبل

از آنجا كه در برنامه ارایه شده دوره كارشناس روانشناسی گرایش ها حذف شده و با توجه به اینکه دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی و مشاوره هم اكنون در گرایش های بالینی، عمومی، صنعتی و سازمانی، کودکان استثنایی و مشاوره مشغول به تحصیل هستند مقرر شد برنامه جدید دوره كارشناسی روانشناسی  برای دانشجویان ورودی جدید اجرا شده و برنامه دانشجویان سال های قبل مطابق با برنامه گذشته ادامه یابد.

کد مطلب 3005497
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها