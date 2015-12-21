تصویب ۲۶۰۰۰ پرونده مشمولان استمهال تسهیلات کشاورزی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح دوشنبه در جلسه ای با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان ها با بانک کشاورزی در راستای بررسی وضعیت اجرای بند دال تبصره یازده قانون سال ۹۴، از بررسی و تصویب بیش از ۲۶ هزار پرونده مشمولان خشکسالی، سرمازدگی و حوادث غیر مترقبه برای استمهال تسهیلات دریافت شده از هفت بانک عامل درکارگروه های شهرستانی خبر داد.

وی گفت: بیش از ۲۰ هزارفقره از پرونده های فوق مربوط به بانک کشاورزی و سایر پرونده های متعلق به بانک توسعه تعاون، تجارت، صادرات، رفاه، ملی و سپه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: کار گروه های شهرستانی به مسئولیت فرماندار و با حضور مدیر جهادکشاورزی شهرستان ها، بانک عامل و مدیر گروه خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی روند بررسی و تصویب تا آخرین پرونده مشمول و ارائه به بانک عامل را ادامه خواهند داد و از طریق سازمان نیز نظارت عالی بر روند کار، رفع موانع و مشکلات در مسیر اجرا با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان نیز با اعلام آمادگی و اقدام عاجل بانک برای استمهال تسهیلات دریافت کنندگان مشمول طرح بیان کرد: بیش از۲۰ هزار فقره پرونده مشمولان این طرح به عاملیت این بانک پیگیری و اقدام خواهد شد.

علی کیومرثی در خاتمه تصریح کرد: تا کنون بیش از یک هزار و ۳۰۰ پرونده با ۱۷۴ میلیارد ریال تسهیلات اخذ و بار مالی ۳۲میلیارد ریال استمهال شده است و با مراجعه سایر دریافت کنندگان تسهیلات ذکر شده و تصویبی در کارگروه های شهرستانی به بانک، در اجرای این طرح نیز تسریع خواهد شد.