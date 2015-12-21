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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خبر داد:

تصویب ۲۶۰۰۰ پرونده مشمولان استمهال تسهیلات کشاورزی در استان سمنان

تصویب ۲۶۰۰۰ پرونده مشمولان استمهال تسهیلات کشاورزی در استان سمنان

سمنان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: تا کنون بیش از ۲۶ هزار پرونده مشمولان استمهال تسهیلات در کارگروه های شهرستانی استان تصویب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح دوشنبه در جلسه ای با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان ها با بانک کشاورزی در راستای بررسی وضعیت اجرای بند دال تبصره یازده قانون سال ۹۴، از بررسی و تصویب  بیش از ۲۶ هزار پرونده مشمولان خشکسالی، سرمازدگی و حوادث غیر مترقبه برای استمهال تسهیلات دریافت شده از  هفت بانک عامل  درکارگروه های شهرستانی خبر داد.

وی گفت: بیش از ۲۰ هزارفقره از پرونده های فوق مربوط به بانک کشاورزی و سایر پرونده های متعلق به بانک توسعه تعاون، تجارت، صادرات، رفاه، ملی و سپه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: کار گروه های شهرستانی به مسئولیت فرماندار و با حضور مدیر جهادکشاورزی شهرستان ها، بانک عامل و مدیر گروه خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی روند بررسی و تصویب تا آخرین پرونده  مشمول و ارائه به بانک عامل را ادامه خواهند داد و از طریق سازمان نیز نظارت عالی بر روند کار، رفع موانع و مشکلات در مسیر اجرا با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان نیز با اعلام آمادگی و اقدام عاجل بانک برای استمهال تسهیلات دریافت کنندگان مشمول طرح بیان کرد: بیش از۲۰ هزار فقره پرونده  مشمولان  این طرح به عاملیت این بانک پیگیری و اقدام خواهد شد.

علی کیومرثی در خاتمه تصریح کرد: تا کنون بیش از یک هزار و ۳۰۰ پرونده با ۱۷۴ میلیارد ریال تسهیلات اخذ و بار مالی ۳۲میلیارد ریال استمهال شده است و با مراجعه سایر دریافت کنندگان تسهیلات ذکر شده و تصویبی در کارگروه های شهرستانی به بانک، در اجرای این طرح نیز تسریع خواهد شد.

کد مطلب 3005511

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