وزیر آموزش و پرورش هم سه کارته شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز مجلس سوال ملی سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان از علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره علت به کارگیری نیروهای ناکارآمد و بازنشسته در آموزش و پرورش و عدم توجه به منابع مالی و مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش و نیز تعطیلی مدارس راهنمایی در روستاها و بعضی از شهرها مطرح شد که پس از طرح سوال از سوی نماینده سوال کننده، وزیر آموزش و پرورش به ارائه توضیحات در این خصوص پرداخت.

نماینده سوال کننده در پرسش خود ضمن انتقاد از بی توجهی دولت و عدم حساسیت آن به نیازهای آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی ترین بخش جامعه، به نارضایتی ها و اعتراضات رسمی و غیر رسمی فرهنگیان نسبت به مدیریت این وزارتخانه در سال های اخیر اشاره کرد و از اجرای ناقص و سلیقه ای نظام رتبه بندی فرهنگیان انتقاد کرد.

موسوی نژاد همچنین از عدم بهره گیری آموزش و پرورش از فرصت قانونی به کارگیری مربیان پیش دبستانی و فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و عدم برنامه ریزی مناسب در این حوزه یاد کرد و گفت: پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی بیش از ۱۵ ماه است که پرداخت نشده است.

وی همچنین به تعطیلی برخی مدارس روستایی و نیز عدم پرداخت حق ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی در طرح «روستا مرکزی» اشاره کرد و خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: من و شما مبارزه با تبعیض و بی عدالتی را از معلمان این مرز و بوم آموخته ایم و آیا این درست است که وقتی به پست و مقام می رسیم در حق آنها تبعیض روا بداریم.

وزیر آموزش و پرورش نیز در پاسخ به نماینده سوال کننده ضمن ارائه آمارهایی اعلام کرد: میانگین سابقه خدمت مدیران فعلی در آموزش و پرورش ۲۷ سال است که این عدد در دوره گذشته ۲۹ سال بوده است؛ به کارگیری نیروهای بازنشسته نیز از عدد انگشتان یک دست کمتر است و این نیز براساس بند ۸ سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر تکریم بازنشستگان و بهره گیری از تجارب و نظرات آنها بوده است.

فانی به اجرای طرح نظام رتبه بندی فرهنگیان برای حدود ۷۰۰ هزار معلم اشاره کرد و افزود: بر این اساس به طور میانگین ۳۰۰ هزار تومان به حقوق همکاران فرهنگی افزوده شده است.

وزیر آموزش و پرورش درباره رفع مشکل پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال گذشته نیز گفت: در این رابطه جلساتی با آقای ابوترابی فرد (نایب رئیس مجلس) داشته ایم که در دست پیگیری است.

وی همچنین با بیان اینکه هیچ روستایی نداریم که معلم نداشته باشد اظهار داشت: امسال ۱۱۰ مدرسه تک دانش آموزه و حدوده ۵ هزار مدرسه با جمعیت کمتر از ۱۰ دانش آموز داریم.

فانی در پایان از مجلس خواست تا در بودجه سال جدید مانند بخش سلامت به آموزش و پرورش توجه شود تا امکان خدمات رسانی بهتر فراهم شود.

وی در نهایت با قانع نشدن نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر آموزش و پرورش، سوال و پاسخ به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۸۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن از پاسخ های علی اصغر فانی قانع نشدند.

به این ترتیب وزیر آموزش و پرورش که پیش از این دو بار در پاسخ به سوالات نمایندگان کارت زرد دریافت کرده بود و یک بار نیز در تیرماه امسال استیضاح شد امروز سومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.

باید منتظر بود و دید که تصمیم نمایندگان در رابطه با ادامه فعالیت وزیر آموزش و پرورش با توجه به سه کارته شدن وی چه خواهد بود.