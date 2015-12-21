به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در جلسه علنی امروز مجلس و در طرح سئوال از وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از به کارگیری مدیران ناکارآمد و بازنشسته و بی‌توجهی به حقوق و مزایای بازنشستگان در آموزش و پرورش، گفت: سئوال و اعتراض اول ما به آقای روحانی و دولت است که در این رابطه توجه جدی به آموزش و پرورش نداشته‌اند و حساسیت لازم را نسبت به این بخش زیربنایی جامعه نشان نداده‌اند.

وی با بیان اینکه عدم توجه جدی به این بخش لطمات جبرا‌ن‌ناپذیری داشته است، گفت: بی‌توجهی به حقوق و مزایای فرهنگیان باعث بی‌انگیزگی آنان شده و در بوق و کرنا شدن پرداخت حقوق قانونی آنها، باعث ضربه به حیثیت آنها شده است.

موسوی‌نژاد خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: در سالهای اخیر اعتراضات رسمی و غیررسمی از سوی فرهنگیان در سراسر کشور صورت گرفته؛ فکر نمی‌کنید که عدم پاسخگویی و بعضا سرکوب این اعتراضات، آنها را به آتش زیرخاکستر تبدیل می‌کند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس با بیان اینکه اجرای ناقص نظام رتبه‌بلندی فرهنگیان آنها را از حقوق قانونی‌شان محروم کرده است، اظهار داشت: فرهنگیان به دلیل اجرای ناقص و سلیقه‌ای این سند گلایه و سئوال دارند.

وی ادامه داد: مجلس تاکنون چند فرصت مناسب از جمله قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی یا به کارگیری فارغ‌التحصیلان تربیت معلم را برای آموزش و پرورش فراهم کرده، اما برنامه‌ریزی مناسبی برای آنها نشده است؛ بیش از ۱۰ ماه از ورود دانشجویان جدید دانشگاه فرهنگیان می‌گذرد، اما هنوز احکام آنها صادر نشده است و این دانشجویان بلاتکلیف هستند.

پاداش پایان خدمت بازنشستگان از ۱۵ ماه پیش پرداخت نشده است

موسوی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۵ ماه است که پرداخت نشده، خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اگر شماها بازنشسته شوید پاداش شما که قطعا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است در یک هفته وصول می‌شود، اما پاداش ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی بازنشسته فرهنگی چرا باید تا ۱۵ ماه طول بکشد!؟ چرا از محجوب بودن فرهنگیان سوء‌استفاده می‌کنید.

وی همچنین با انتقاد از انتصاب برخی مدیران مدارس و ادارات تصریح کرد: در برخی شهرها مدیران منصوب شده دین هم ندارند، چه برسد به اعتقاد به نظام و انقلاب.

این نماینده مجلس همچنین از عدم توجه به وضعیت دانش‌آموزان روستایی به ویژه در طرح «روستامرکزی» انتقاد کرد و گفت: برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی در یک ماه فقط ۷ هزارتومان پرداخت شده است که این فقط هزینه یک روز ایاب و ذهاب آنهاست.

موسوی‌نژاد در پایان خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: من و شما مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی را از معلمان این مرز و بوم آموخته‌ایم؛ آیا این درست است که وقتی به پست و مقام رسیده‌ایم در حق آنها تبعیض روا بداریم!؟ یا خبر ندارید که در بدنه آموزش و پرورش چه می‌گذرد و یا توان حل مشکل را ندارید.

در نهایت با توضیحات وزیر آموزش و پرورش و قانع نشدن نماینده سئوال‌کننده، سئوال به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۸۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن از پاسخ‌های علی‌اصغر فانی قانع نشدند و به این ترتیب، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.