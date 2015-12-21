تخفیف دانشجویی دو اثر نمایشی به مخاطبان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان می توانند با تخفیف ویژه به تماشای نمایش «مخمصه در پالرمو» به کارگردانی سیدعلی میری در تماشاخانه فانوس بنشینند.

دانشجویان تمامی رشته های مقاطع تحصیلی می توانند تا ۱۸ دی ماه همه روزه ساعت ۱۸ در تماشاخانه فانوس با تخفیف ویژه این اجرا را ببینند.

این نمایش زندگی دو برادر در پالرموی ایتالیا را نشان می دهد که در تمامی طول زندگی دچار اتفاقات مختلفی شده و در نهایت به ناحق در گوشه ای برای همیشه گرفتار می شوند.

در این نمایش سهیل عبدی، محمد اصغری و سیدعلی میری به ایفای نقش می پردازند.

نمایش «مخمصه در پالرمو» همه روزه ساعت ۱۸ به مدت ۵۰ دقیقه تا ۱۸ دی در تماشاخانه فانوس واقع در میدان هفت تیر، جنب پاساژ یاس، کوچه آذری، پلاک ۲۵ پذیرای علاقه مندان به این عرصه هنری است.

«قرار» دانشجویی با تخفیف ویژه

دانشجویان می‌توانند با تخفیف ویژه به تماشای نمایش «قرار» به کارگردانی مهرداد کوروش‌نیا در تماشاخانه ایرانشهر بنشینند.

بلیت نمایش «قرار» که از ۲۴ آذرماه در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است از روز دوشنبه ۳۰ آذر تا ۴ دی ماه با تخفیف ۴۰ درصدی برای دانشجویان تمام رشته‌های تحصیلی ارایه می‌شود.

«قرار» داستان انتظار و‌ خاطرات پدری برای بازگشت فرزندش از سفری ۳۰ ساله است. این نمایش متکی به روایت‌های شرقی و بازخوانی اساطیری در موضوع است و داستان خود را با تکنیک جریان سیال ذهن روایت می‌کند.

نمایش «قرار» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد کوروش‌نیا با حضور بازیگران جوانی چون سعید دشتی، رضا رباط جزی، سارا عباسپور و حمیدرضا معدن‌کن و همچنین بازیگر خردسال پارسا قره داغی اجرا می‌شود.

در این نمایش محمد قدس مجری طرح، آتوسا قاضی طراح لباس، آرش عزیزی موسیقی، لنا طاهری گریم، محمدصادق زرجویان طراح پوستر و بروشور، نبی کورش نیا دستیار کارگردان، حسین ایرجی مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی، مهشید فیض منشی صحنه، حسین معدنی نشین و امید جمشید پور مدیران صحنه، مهدی فیروز زارع ساخت دکور و اجرای صحنه، محمدصادق زرجویان عکاس، الهام یوسفی تبلیغات و سرپرست گروه نیز بر عهده‌ مهرداد کوروش نیا است.

«قرار» تا ۲۴ دی ماه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.