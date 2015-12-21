ابداع روشی برای تولید سبزترین پلاستیک جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این پلمیر کاربردهای زیادی دارد و می توان آن را با مواد پرکاربردی ترکیب و در ادامه به واحدهای سازنده تفکیک کرد.

در حال حاضر پلاستیکهای تجزیه پذیری نظیر اسید پلی لاکتیک (PLA) در بازار وجود دارد که اگرچه به عنوان ماده دوست دار محیط زیست در نظر گرفته می شود اما باز هم در نهایت سر از تالابها درمی آورند زیرا تنها به واسطه وجود مواد مخرب دیگری تجزیه می شوند که اثرات آنها تا مدتها در محیط زیست باقی می ماند.

اما اکنون شیمیدانهای دانشگاه دولتی کلورادو (CSU) در تلاش برای تولید پلاستیکی هستند که کاملا تجزیه پذیر و قابل بازیافت باشد و به سراغ مولکولی موسوم به GBL رفته اند که بر اساس اعلام وزارت انرژی آمریکا یکی از ۱۲ نامزد مناسب برای جایگزین سازی مشتقات نفتی در تولید پلاستیک های جدید به حساب می آید.

شیمیدانهای دانشگاه کلورادو راهی پیدا کرده اند که نه تنها می توان از این مولکول پلیمرهای سبز تولید کرد بلکه یک گام فراتر رفته و امکانی را فراهم کرده اند که طی آن می توان اشکال مختلفی از این پلیمر از جمله ساختار خطی و دایره ای شکل ارایه کرد.

پلیمری که از این طریق تولید می شود از حیث ساختار شیمیایی با پلاستیک زیستی شناخته شده ای نظیر P۴HB برابری می کند. البته این پلاستیک با استفاده از باکتری تولید می شود که فرآیند به کارگیری آنها پرهزینه است و حالا می توان امیدوار بود که از پلیمر جدید این محققان به عنوان جایگزین مناسبی برای آن استفاده کرد.