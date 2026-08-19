به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی ظهر چهارشنبه در اقدامی مبتکرانه و با برپایی اولین تور رسانه ای و بازدید میدانی خبرنگاران از پروژه ها به مناسبت هفته خبرنگار اظهار کرد: بنیاد مسکن از ابتدای تأسیس تاکنون مأموریت‌های متعددی در حوزه عمران روستایی، تأمین مسکن، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تهیه طرح‌های هادی و صدور اسناد مالکیت بر عهده داشته و این مأموریت‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت طرح‌های مسکن افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی مسکن روستایی و محرومان در مناطق مختلف استان در دست ساخت است و تلاش می‌شود این واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران ادامه داد: برای سال جاری نیز ۱۵ هزار سهمیه ساخت و نوسازی مسکن روستایی به استان اختصاص یافته است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای ساخت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی استفاده کنند.

ساخت ۷۰۰ واحد برای اقشار کم‌برخوردار

احمدی با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن برای حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار گفت: ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی ویژه اقشار محروم و کم‌درآمد در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی شده است ۲ هزار واحد مسکونی روستایی در هفته دولت امسال آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان شود.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اشاره به یکی از پروژه‌های مسکن روستایی اظهار کرد: مجتمع ۶۲ واحدی روستای تیرکلا نیز در حال اجراست و عملیات ساخت آن به مراحل پایانی نزدیک شده و تلاش می‌شود این پروژه در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: حدود ۵۸ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان مقاوم‌سازی شده‌اند و همچنان بخش قابل توجهی از واحدهای موجود نیازمند نوسازی و مقاوم‌سازی هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۱۲ هزار سهمیه ساخت مسکن روستایی به استان اختصاص یافت و تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی نیز برای ساخت این واحدها در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: امسال نیز روند پرداخت تسهیلات و اجرای طرح‌های ساخت و نوسازی مسکن روستایی با همکاری بانک‌های عامل در استان دنبال می‌شود.

اجرای طرح هادی در ۸۵۰ روستا

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح‌های هادی روستایی اشاره کرد و گفت: سال گذشته طرح هادی در حدود ۶۵۰ روستای استان تکمیل و افتتاح شد و برای اجرای این طرح‌ها حدود سه هزار میلیارد تومان هزینه شد.

وی افزود: برای سال جاری نیز اجرای طرح هادی در ۸۵۰ روستای مازندران پیش‌بینی شده است و اعتبارات مورد نیاز این طرح‌ها از محل منابع دولتی و مشارکت مردم تأمین خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اشاره به تعداد روستاهای استان اظهار کرد: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در مازندران وجود دارد و تاکنون برای بخش قابل توجهی از این روستاها طرح هادی تهیه و اجرا شده است.

بنیاد مسکن در بازسازی مناطق آسیب‌دیده

احمدی همچنین حضور در مناطق آسیب‌دیده از حوادث طبیعی و اجرای عملیات بازسازی را از دیگر مأموریت‌های بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت: این نهاد در زمان وقوع حوادث یکی از دستگاه‌های حاضر در مراحل اولیه است و در بازسازی واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نقش‌آفرینی می‌کند.

وی صدور اسناد مالکیت در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت را از دیگر مأموریت‌های بنیاد مسکن برشمرد و افزود: این اقدام با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه اظهار کرد: خبرنگاران سفیران ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی هستند و از یک سو مسائل، مشکلات و مطالبات مردم را به مسئولان منتقل می‌کنند و از سوی دیگر خدمات نظام و دولت را به جامعه اطلاع‌رسانی می‌کنند.