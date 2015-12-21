به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با ژرار لارشه رئیس مجلس سنای فرانسه دیدار و گفت‌وگو کرد.

علی شمخانی در این دیدار با اشاره به آغاز فصل نوینی در روابط همه جانبه بین دو کشور در فضای پساتحریم اظهار داشت: برداشتن گام‌های مشترک و سازنده برای بازسازی و تقویت اعتماد، سرآغاز شکل گیری مناسبات جدید بر پایه‌ی احترام متقابل و تامین منافع دو ملت است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی فضای پسا برجام را زمینه‌ای مناسب برای جایگزینی گفت‌وگو و مفاهمه به جای خصومت و منازعه عنوان کرد و با تاکید بر ضروت صیانت طرفین مذاکره از دستاوردهای آن اظهار داشت: برخی اقدامات و تصمیماتی که اخیرا نمونه‌ای از آن در مصوبه کنگره آمریکا بروز و ظهور یافت به طور قطع موجب افزایش سوء تفاهم و بی اعتمادی شده و می‌تواند تاثیرات جبران ناپذیری را بر روند اجرای تعهدات متقابل در اجرای برجام به دنبال داشته باشد.

وی با ابراز تاسف و همدردی نسبت به کشته شدن جمع زیادی از شهروندان فرانسه در جریان حوادث ترورسیتی اخیر در پاریس افزود:‌ مقابله با تروریسم که امروز اثرات مخرب آن در اروپا، آمریکا، منطقه غرب آسیا و بخشی از آفریقا، امنیت، ثبات و صلح را به چالش کشیده است نیازمند مشارکتی فراگیر، واقعی و اثر گذار در سطح بین‌المللی است.

شمخانی با انتقاد از برخی کشورها که با اتخاذ سیاست‌های نادرست و استفاده ابزاری از خشونت علیه دولت‌های قانونی، موجب شکل گیری و توسعه گروه‌های تروریستی خطرناک شدند افزود: از میان بردن ریشه‌های شکل گیری تروریسم و عوامل تقویت کننده و پشتیبان آن اصلی‌ترین اقدام در مسیر از میان بردن تهدید فزاینده تروریسم می‌باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بحران سوریه و اولویت مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات به منظور پیگیری‌ فرایندهای سیاسی در این کشور افزود:‌حمایت جهانی از دولت قانونی و نیروهای مسلح سوریه برای بازگرداندن امنیت به این کشور مقدمه شکل گیری فزایندهای سیاسی مبتنی بر خواست و اراده مردم سوریه است.

وی گفت: آماده همکاری با فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در زمینه‌ی تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه مبارزه با تروریسم هستیم.

شمخانی در ادامه با ابراز تاسف از سکوت مجامع جهانی در قبال اعمال خشونت افسار گسیخته از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین و همچنین کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم یمن از سوی عربستان سعودی افزود: نمی‌توان از مبارزه با ترورسیم سخن گفت و در قبال رفتارهای غیر انسانی بزرگترین مظهر تروریسم دولتی یعنی رژیم صهیونیستی بی تفاوت بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سوابق همکاری و ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری، برخی تجربیات ناخوشایند ناشی از عدم پایبندی شرکت‌های فرانسوی به تعهداتشان در گذشته را نیازمند تجربه اندونزی برای عدم تکرار موضوعاتی از این دست عنوان کرد و افزود: دو کشور می‌توانند با بهره گیری هوشمندانه از فضای جدید همکاری، ضمن نوسازی مناسبات اقتصادی موجود، فرصت اقتصادی جدیدی را بر اساس نیازمندی‌های مشترک تعریف و فعال نمایند.

ژرار لارشه رئیس مجلس سنای فرانسه نیز با تقدیر از پیام همدردی ملت ایران با مردم فرانسه در خصوص حوادث تروریستی اخیر این کشور گفت: با صراحت اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران مرکز ثبات و تبادل در منطقه غرب آسیاست.

وی با اشاره به تاثیر حوادث پاریس بر افزایش نگاه واقعی در دولت و مجلس فرانسه برای استفاده از مجموعه ظرفیتهای قابل فعال سازی در مبارزه با تروریسم گفت: تجربیات و موفقیتهای ارزنده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم می‌تواند محور جدیدی برای همکاری‌های سیاسی و امنیتی میان دو کشور باشد.

رئیس مجلس سنای فرانسه با اشاره به اراده رهبران دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی تهران – پاریس و ضرورت تلاش مشترک برای ایجاد زمینه‌های جدید در مناسبات فی مابین گفت: امیدوارم در سفر رئیس جمهور ایران به پاریس شاهد پایه گذاری فصلی جدید در توسعه همکاری‌ها و مناسبات همه جانبه میان دو کشور باشیم.