داعش در برابرحرکت عظیم اسلامی خوار شد/نیجریه نشانه کینه توزی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر دوشنبه در نشستی با حضور عوامل و دست اندرکاران مدیریت راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در استان بیان کرد: به رغم تلاش های گروه های تروریستی در عراق برای ایجاد ناامنی در این حرکت عظیم اسلامی اما حضور پرشور و به دور از حواشی امنیتی و بدون بروز کوچک ترین مشکل بیش از ۲۷ میلیون نفر عاشق و دلداده اهل بیت(ع) علاوه بر نمایش وحدت موجب خواری دشمن شد.

وی افزود: با وجود اینکه دشمن با تلاشی مفتضحانه سعی داشت با توزیع عروسک های حاوی مواد منفجره به جان مسلمانان تعرض کند اما موفق به این کار نشد.

استاندار خراسان رضوی به مقایسه راهپیمایی اربعین حسینی با فاجعه منا پرداخت و گفت: ناتوانی دولت عربستان در مدیریت تنها دو میلیون نفر بیش از پیش ناکارآمدی و ضعف دولت صعودی در راهبری حج را به همگان نشان داد در حالیکه در مراسم اربعین حضور ۲۷ میلیون عاشق و دلداه و بدن بروز کمترین مشکل اتحاد و انسجام و مدیریت لازم را نشان داد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری های لازم برای حقوق جان باختگان فاجعه منا بیان کرد: در جریان آن فاجعه ۹۷ جان باخته مربوط به خراسان رضوی بودند که ۹۳ نفر تعیین تکلیف شدند اما پنج نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

وی گفت: با جدیت پیگیر حقوق جانباختگان این حادثه هستیم، سایر کشورها نیز باید با جدیت پیگیر حقوق جان باختگان باشند و از موضع خود کوتاه نیایند.

رشیدیان همچنین با اشاره به حادثه کشتار شیعیان در نیجریه گفت: با توجه به حضور میلیونی مسلمانان در راهپیمایی اربعین حسینی کینه توزان با حمله به خانه شیخ زکزاکی و کشتار شیعیان در نیجریه به انتقام گیری از مسلمانان پرداختند.

وی با بیان اینکه از طریق انسجام بین گروه های مختلف، مردم و مسئولان کارهای بزرگی انجام می شود، افزود: این مهم در تدبیر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۹۴ به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی به وضوح نمایان است.

استاندار خراسان رضوی مناسبت های مختلف طول سال را فرصتی برای نمایش وحدت مسلمانان دانست و اظهار داشت: یکی از این ایام بی نظیر اربعین حسینی است که نمادی از حضور عارفانه، عاشقانه و توام با شعور و همراهی گروه ها و قومیت های مختلف اسلامی است.

