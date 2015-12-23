۲۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان قدس فعالیت می کنند

حسین کاغذلو در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به نقش تعیین کننده تولید در استقلال، خودکفایی و پیشبرد اهداف اقتصادی اظهار داشت: امروزه نقش صنعت و تولید در حفظ، توسعه و پویایی اقتصاد و اشتغال غیر قابل انکار است و هر آنچه در این بخش فعالیت و هزینه شود، خروجی و دستاورد آن سازنده و قابل توجه خواهد بود.

وی افزود: شهرستان قدس نیز در این حوزه بسیار فعال و کارآمد بوده و در بین شهرستان های استان تهران در زمره مناطقی به شمار می رود که از توانمندی های ویژه ای در این عرصه برخوردار است.

کاغذلو گفت: در حال حاضر قریب به دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی متفاوت و اثرگذار در شهرستان قدس فعالیت می کنند که وجود تولید کنندگان قطعات خودرو از نمونه های بارز آن به شمار می رود که به نوبه خود سهم قابل توجهی در اشتغالزایی داشته اند.

وی افزود: در حوزه تولیدات لبنی نیز این شهرستان توانمند است و به عنوان نمونه در یکی از واحدها، سه هزار نفر مشغول به کار هستند که از قطب های برجسته لبنی استان تهران و حتی کشور محسوب می شود.

فرماندار قدس در خاتمه یادآور شد: امیدواریم با سیاست های اتخاذ شده و تحقق اهداف و چشم انداز صنعتی، تولیدی و اقتصادی این شهرستان به موفقیت های هر چه بیشتری دست یابیم که بطور یقین در شکوفایی و تحقق توسعه پایدار در این خطه از استان تهران تعیین کننده خواهد بود.