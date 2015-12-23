کمترین سن نامزد های ثبت نامی زیر ۳۵ و بیشترین سن بالای ۷۵ سال است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی در تشریح ترکیب سنی نامزد های ثبت نام شده در انتخابات مجلس در همین رابطه اعلام کرد: از بین داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری به لحاظ سنی ۳۰ تا ۳۵ سال یکنفر، ۳۶ تا ۴۰ سال دو نفر، ۴۱ تا ۴۵ سال یکنفر، ۴۶ تا ۵۰ سال چهار نفر، ۵۱تا ۵۵ سال سه نفر، ۵۶ تا ۶۰ سال چهار نفر، ۶۱ تا ۶۵ سال یکنفر، ۶۶ تا ۷۰ سال دو نفر، ۷۱ تا ۷۵ سال یک نفر و بالای ۷۵ سال نیز یک نفر نام نویسی کردند.

سید محسن صادقی بیان کرد: از بین داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ سنی ۳۰ تا ۳۵ سال ۴۹نفر، ۳۶ تا ۴۰ سال ۴۳نفر، ۴۱ تا ۴۵ سال ۴۵نفر، ۴۶ تا ۵۰ سال ۶۰ نفر، ۵۱ تا ۵۵ سال ۱۹ نفر، ۵۶ تا ۶۰ سال دو نفر،6۱ تا ۶۵ سال ۹نفر، ۶۶ تا ۷۰ سال دو نفر و ۷۱ تا ۷۵ سال نیز یک نفر نام نویسی کردند.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار ثبت نام شدگان روز سه شنبه مربوط به حوزه انتخابیه مشهد و کلات با ۴۴ نفر است ادامه داد: پس از مشهد بیشترین ثبت نام روز سه شنبه مربوط به شهرستان های تربت حیدریه، تربت جام و نیز حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه است که هر یک شش داوطلب داشتند.

صادقی حوزه های انتخابیه خراسان رضوی را ۱۲ حوزه اعلام کرد و گفت: از حوزه انتخابیه تربت حیدریه، زاوه و مه ولات ۱۸ نفر، تربت جام، تایباد و باخزر ۱۷ نفر، خواف و رشتخوار ۱۶ نفر، درگز ۱۲ نفر، سبزوار، خوشاب، جوین، جغتای و داورزن ۱۵نفر، فریمان، احمدآباد، سرخس و رضویه ۱۶ نفر، قوچان و فاروج ۱۳ نفر؛ کاشمر، بردسکن و خلیل آباد ۹ نفر؛ مشهد و کلات ۱۰۹ نفر؛ نیشابور و فیروزه ۱۵ نفر؛ چناران و بینالود ۱۴ نفر و گناباد و بجستان ۹ نفر تاکنون نام نویسی کردند.

