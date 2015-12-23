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۲ دی ۱۳۹۴، ۹:۱۵

با حضور در وزارت کشور؛

علیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شد

علیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شد

علیرضا زاکانی در انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در وزارت کشور در دهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کرد.

بنابراین گزارش ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس تا جمعه 4  دی ماه ادامه دارد.

 

کد مطلب 3007402

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