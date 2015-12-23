به گزارش خبرنگار مهر، مجید حبیبی نوخندان پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بررسی پدیده ال‌نینو تصریح کرد: متاسفانه غفلت از مسائل اقلیمی موجب شده روز به روز آسیب پذیری از این حیطه بیشتر باشد.

وی با اشاره به دخل و تصرف به عرصه های مختلف تأکید کرد: به عنوان مثال به دنبال تولید بیشتر و ساخت و ساز بیشتر هستیم در حالی که چون بی توجه به مسائل اقلیمی بوده ایم در ادامه مشکلاتی بروز و ظهور داشته است.

رئیس مرکز ملی اقلیم کشور با بیان اینکه در سطح جهان تغییرات اقلیمی با نیاز آغاز شده است، متذکر شد: اینطور نیست که همه تغییرات طبیعی بوده و برخی به دلیل عوامل انسانی حادث شده است.

حبیبی نوخندان با اشاره به تاثیر فعالیت های بشری در مصرف سوخت های فسیلی و افزایش گازهای گلخانه ای تأکید کرد: در ۲۵ سال گذشته روند افزایش جهانی دما با شیب تند همراه است و افزایش دما خود می تواند در سایر مولفه های اقلیمی تغییر ایجاد کند.

وی با تأکید به ضرورت نگاه به آینده در برنامه ریزی های مختلف ادامه داد: اغلب پروژه ها با نگاه به گذشته بوده و به عنوان مثال ما بر اساس مطالعات اقلیم در ۵۰ سال اخیر نسبت به احداث راه و سد اقدام کردیم و امروز به مشکل برخورده ایم.

رئیس مرکز ملی اقلیم کشور با تأکید به اینکه نمی توان انتظار داشت شرایط ۵۰ سال قبل امروز تکرار شود، تصریح کرد: در خصوص گازهای گلخانه ای خوش بینانه ترین نظریه ها انتظار افزایش ۱.۵ درجه ای دمای کره زمین را برآورد کرده اند.

وی افزود: در بدبینانه ترین حالت دما انتظار می رود که تا شش درجه افزایش یابد و متاسفانه حتی نمی تواند برای این شرایط و آنچه پیش خواهد آمد توضیحی ارائه کرد.

تغییرات اقلیمی محسوس در کشور

حبیبی نوخندان با اذعان به اینکه سهم کشورهای آمریکا، چین و روسیه در انتشار گازهای گلخانه ای قابل توجه است، در خصوص سهم کشور اضافه کرد: ایران در لبه بیشترین تولیدکنندگان قرار دارد و هر آن امکان دارد با تداوم این وضع به عنوان یکی از تولید کنندگان اصلی معرفی شود.

وی معتقد است با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت ها این روند می تواند در کشور آسیب هایی را به دنبال داشته باشد و بررسی تغییرات اقلیمی نشان می دهد باید در شیوه معیشت تغییر ایجاد کرد.

رئیس مرکز ملی اقلیم کشور در تشریح تغییرات اصلی در اقلیم کشور به افزایش دمای حداقل یعنی دمای قبل از اذان صبح اشاره کرد و متذکر شد: اکثر نقاط کشور با افزایش دمای حداقل تا هشت دهم درجه سانتی گراد مواجه هستند.

حبیبی نوخندان در عین حال با بیان اینکه افزایش دما در اردبیل چندان محسوس نیست، ادامه داد: تعداد روزهای همراه با بارش سنگین نیز از چالش های دیگر است و به عنوان مثال در پیرامون دریاچه ارومیه در ۴۰ سال گذشته بارش با کاهش همراه است.

وی با اشاره به تعداد روزهای یخبندان در دهه های آینده تأکید دارد که در برخی مناطق این امکان وجود دارد که روزها کاهش یابد و در ادامه کشاورزی دچار مشکل شود.

وی تصریح کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته در آینده از لحاظ توزیع مکانی بیشترین افزایش دما در استان های واقع در نیمه شمالی زاگرس، استان های فارس، بوشهر و خراسان شمالی رخ خواهد داد.

تاثیر احتمالی ال نینو در استان های جنوبی

حبیبی نوخندان همچنین با تأکید به اینکه پدیده ال نینو اخیرا در بین مردم شایع شده و مردم حق دارند واقعیت موضوع را بدانند، اضافه کرد: این پدیده جدید نیست و از زمانی که مردم در حاشیه اقیانوس آرام ماهیگیری می کردند وجود داشته است و یک پدیده عادی جوی است.

وی با یادآوری اینکه از خرداد ماه سال گذشته مرکز اقلیم شناسی نسبت به اعلام این پدیده اقدام کرده است، ادامه داد: به دلیل مسافتی که از مکان وقوع این پدیده در اقیانوس آرام داریم این پدیده مستقیما در کشور تاثیر نخواهد داشت و نمی توان برای کل کشور نسخه واحد پیچید.

رئیس مرکز ملی اقلیم کشور در مقایسه شرایط ال نینو و لانینا در بارش مناطق جنوبی با افزایش بارش مواجه بودیم و در مقایسه ال نینو با شرایط خنثی باز در مناطق جنوبی تشدید بارش ها را داریم.

وی با بیان اینکه برای این پدیده نمی توان رفتار ثابت و نسخه از پیش پیچیده ترسیم کرد، گفت: آمار احصا شده بر اساس مطالعات سال های قبل است و لازم است تداوم یابد.

حبیبی نوخندان با اذعان به تاثیر شرایط جوی اقیانوس آرام در اقیانوس هند و در ادامه در مناطق جنوبی کشور اضافه کرد: احتمال تاثیر جزئی پدیده در بخش های جنوبی کشور وجود دارد.

رئیس مرکز ملی اقلیم کشور با یادآوری سیلاب ایلام و اینکه هواشناسی از ۱۰ روز قبل با اطلاعیه های مختلف آن را هشدار داده بود، تأکید کرد: ما در تغییرات جوی و مهار آسیب ها باید به فکر هم افزایی باشیم و طبیعی بود که خساراتی به ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه است وارد شود.