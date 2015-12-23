باغ گیاه شناسی در«ایران» جلوه می کند/ پخش نماهنگی از سردر باغ ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «ایران» در نخستین آیتم این هفته باغ گیاه‌شناسی ملی ایران را معرفی می کند. منطقه خوش آب و هوایی که نشان‌دهنده الگویی از باغ ایرانی با یک میدان اصلی و چهار بلوار منتهی به آن به حساب می آید.

این برنامه سپس به معرفی ساوه می پردازد. ساوه یکی از شهرها و مناطق باستانی بازمانده از دوره ساسانی است که در اواخر آن دوره و در اوایل دوره اسلامی یعنی سال ۲۲ هجری، جزو ایالت جبال یا کوهستان بوده ‌است.

«ایران» در ادامه در گفتگو با یکی از استادان هنر پتینه، اطلاعات کامل تری از این هنر را به مخاطبان ارائه می کند. پتینه هنر کهنه کردن و یا به عبارتی رنگ و لعاب دادن به اشیا، اجسام و سطوح و هرچیز رنگ پذیر است.

نماهنگی از سردر باغ ملی پایان بخش این مجموعه است. سردر باغ ملی از بناهای به جا مانده از دوره قاجار است که در سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴ توسط جعفرخان کاشانی نوسازی شده و اکنون یکی از نمادهای شهر تهران است. این بنا در ضلع شمالی خیابان امام خمینی (ره) در ضلع شرقی وزارت امور خارجه و در ضلع غربی موزه پست و تلگراف قرار دارد. پیش از بنیاد برج آزادی، این دروازه به عنوان نماد شهر تهران شناخته می‌شد.

مجموعه «ایران» ساعت ۲۱:۳۰ روز جمعه چهارم دی به مدت ۳۰ دقیقه از شبکه مستند سیما روی آنتن می‎رود و سه شنبه هشتم دی ساعت ۲۱:۳۰ بازپخش می شود.