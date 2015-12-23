به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از ثبت‌نام در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل ستاد انتخابات در وزارت کشور با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنده برای دهمین دوره انتخابات مجلس شرکت کردم و با خودم کلنجار رفتم و ارزیابی کردم که آیا اساسا در این دوره شرکت کنم یا خیر.

وی افزود: احساس کردم شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز به وجود امثال بنده است. گرچه بعد از هشت سال نمایندگی، هم خسته شده بودم و کم‌کم انگیزه کمتری پیدا کرده بودم، اما با ارزیابی شرایط کشور به اینجا رسیدم که در انتخابات شرکت کنم.

مطهری با بیان اینکه شرایط کشور ما هنوز به حالت عادی بازنگشته است، گفت: موقعیت کشور ما هم از لحاظ سیاست خارجی، منطقه‌ای و هم از حیث مسائل داخلی به شرایط عادی خود بازنگشته‌ است، لذا لازم است که تلاش شود این اصلاحات انجام شده و مجلس هم به صورت واقعی تشکیل شود و نمایندگان واقعی ملت مطابق قانون اساسی بتوانند کارهای زیادی را انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید سعی کنیم یک نماینده غیروابسته، آزاده و خوش‌فکر باشیم و وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را به درستی انجام دهیم، ضمن اینکه باید مسائل داخلی مجلس و نوع مدیریت آن متحول شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیش‌بینی می‌کنید که تایید صلاحیت می‌شوید یا خیر، تاکید کرد: من دلیلی برای این کار نمی‌بینم و آنچه که گفته‌ام و عمل کرده‌ام، مطابق قانون اساسی و قوانین عادی کشور بوده است، اما اینکه آیا این اتفاق بیفتد یا نیفتد خیلی روشن نیست.

مطهری در پاسخ به این سئوال که واکنش شما به ردصلاحیتتان چه خواهد بود، گفت: طبیعی است که هر کسی اعتراض می‌کند تا بررسی شود و من هم به طور طبیعی اعتراض خواهم کرد، اما التماس نمی‌کنم.

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد حجت بر من تمام خواهد شد و پاسخی هم برای مردمی که به من برای حضور در انتخابات اصرار داشتند، خواهم داشت.

مطهری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در کدام یک از لیست‌های انتخاباتی قرار خواهید گرفت، گفت: گروه‌های مختلفی مایل هستند که اسم من در لیست آنها باشد و من هم منعی ندارم که نام من را در لیست‌های خود بگذارند، البته اعتقادی به دسته‌بندی‌های سیاسی ندارم، زیرا این دسته‌بندی‌ها بیشتر از این که ریشه فکری داشته باشد، ریشه در روابط و دوستی‌ها دارد و دارای اصالت زیادی نیست، اما در عین حال من مانع از اضافه شدن اسمم به این لیست‌ها نخواهم شد.

وی با بیان اینکه ما فهرستی به نام «صدای ملت» را برای این انتخابات ارائه خواهیم کرد، گفت: گروه مستقلین و معتدلین هم مایل هستند که من در لیست انتخاباتی آنها حضور داشته باشم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عملکرد شورای نگهبان در دوره فعلی انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: ترکیب شورای نگهبان نسبت به دوره قبلی بهتر است و افراد خوش‌فکرتری در ترکیب فعلی حضور دارند و من پیش‌بینی می‌کنم رفتار شورای نگهبان در این دوره نسبت به دوره قبل بهتر باشد.

مطهری در پایان تصریح کرد: من پیش‌بینی می‌کنم مجلس آینده، مجلس بهتری نسبت به دوره فعلی خواهد بود و افراد خوش‌فکرتر و آزاده‌تری نسبت به دوره فعلی در آن وجود خواهند داشت و کارهای بیشتری هم می‌توان انجام داد و دیگر تک‌صدایی فعلی در آن وجود نخواهد داشت.