به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین زمانینیا درباره آخرین وضعیت لغو تحریم های نفتی ایران، گفت: گام های کلیدی برای اجرایی شدن برجام برداشته شده و پیش بینی میشود که تا پایان دی ماه ۱۳۹۴ برجام اجرایی شود و دلیل آن حضور نمایندگان شرکتهای مختلف نفتی خارجی در تهران، برای همکاری با ایران است.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت با اعلام اینکه با لغو تحریمها پیش بینی می شود تا ۶ ماه آینده فعالیت شرکتهای حفاری ایران به ویژه شرکت ملی حفاری ایران چند برابر شود، تصریح کرد: بر این اساس باید به منظور افزایش فعالیتهای اجرایی در سطح صنعت نفت از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کنیم.
این مقام مسئول با بیان این که در دوره تحریم، شرکت ملی حفاری ایران به صورت تصاعدی در بخشهای علمی و فنی رشد کرده است، بیان کرد: امیدواریم پس از برجام این رشد تصاعدی با شرکتهای صاحب فناوری مدرن در جهان ادامه یابد.
زمانی نیا با تاکید بر اینکه هم اکنون در برخی شهرکهای صنعتی اهواز قطعات نفت و گاز تولید می شود و این مهم نشان از استقلال صنعت نفت و حفاری ایران دارد، تاکید کرد: همکاری شرکتهای نفت و حفاری با شرکتهای خارجی سبب توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه فعالیت در حوزه نفت و حفاری است.
معاون وزیر نفت افزود: امروز در موقعیتی قرار گرفتهایم که برای شرکتهایی که قصد همکاری با ایران را دارند، حق انتخاب داریم و در خصوص ارتباط با آنها ملاحظات سیاسی را در نظر نخواهیم گرفت بلکه مسائل تجاری و فنی آنها برای همکاری در این صنعت مدنظر است.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: عملیات نفت به حیات و توسعه زیربنایی کشور بستگی دارد و نباید آن را با مباحث سیاسی درآمیخت بلکه باید ملاحظات مربوط به توانمندسازی صنعت نفت برای همکاری با شرکتهای مختلف جهان در نظر گرفته شود.
معاون زنگنه اعلام کرد:
جزئیات لغو ۳۰ روزه تحریم نفت/ افزایش حفاری چاه نفت با لغو تحریم
معاون وزیر نفت با اشاره به لغو تحریمهای نفتی ایران تا پایان دی ماه، اعلام کرد: با لغو تحریمها پیش بینی میشود تا ۶ ماه آینده فعالیت شرکتهای حفاری ایران چند برابر شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین زمانینیا درباره آخرین وضعیت لغو تحریم های نفتی ایران، گفت: گام های کلیدی برای اجرایی شدن برجام برداشته شده و پیش بینی میشود که تا پایان دی ماه ۱۳۹۴ برجام اجرایی شود و دلیل آن حضور نمایندگان شرکتهای مختلف نفتی خارجی در تهران، برای همکاری با ایران است.
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