۵۰۰۰ دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث پرورش یافته اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد محمدی ری شهری صبح چهارشنبه در مراسم رونمایی از اثر جدید خود با عنوان سیره پیامبر خاتم(ص) توسط رییس جمهور اظهار داشت: این اثر به بررسی سیره نبی مکرم اسلام(ص) در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فردی و غیره می پردازد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با بیان ویژگی های این اثر فاخر، افزود: برای تدوین این اثر حدود ۹ سال وقت صرف شده است.

رییس دانشگاه قرآن و حدیث در ادامه با اشاره به ظرفیت های موجود در این دانشگاه گفت: با تلاش های انجام شده، پنج هزار دانشجو در این واحد دانشگاهی رشد و پرورش پیدا کرده اند.

وی با اشاره به کتب چاپ شده در پژوهشگاه علوم و حدیث یادآور شد: ۵۲۶ عنوان کتاب با تلاش های انجام شده در این پژوهشگاه به چاپ رسیده است.