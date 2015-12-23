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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۵۲

سرلشگر فیروزآبادی:

مجلس آینده کشور را از رکود خارج کند/خواست مردم بهبود معیشت است

مجلس آینده کشور را از رکود خارج کند/خواست مردم بهبود معیشت است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز خواسته اکثریت جامعه بلکه عموم مردم بهبود معیشت بوده و رواج کسب و کار از اهم مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی پیرامون انتخابات و خواسته‌های مردم اظهار کرد: امروز حساسیت‌های شهیدان در دفاع مقدس و در صحنه‌های مختلف دفاع از اسلام ناب و انقلاب بایستی توسط مردم در رأی دادن مورد توجه باشد و سفارشات حضرت امام راحل (ره) و حضرت امام خامنه‌ای عزیز درباره شاخص‌های کاندیداهای مطلوب انقلاب اسلامی، سرمشق مردم در رأی دادن قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با وجود این شاخص‌ها، توجه به شاخص‌های ویژه امروز و شرایط حساس پسابرجام و پسا توافق، نیز لازم است، افزود: امروز خواسته اکثریت جامعه بلکه عموم مردم بهبود معیشت بوده و رواج کسب و کار از اهم مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. لذا برای مجلس آینده نمایندگانی لازم است که در این شرایط توان به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار را داشته باشند و بتوانند نیازهای معیشتی مردم را با اقدامات کارآمد خود برطرف کنند و کشور را از شرایط رکود بیرون آورند.

سرلشکر فیروزآبادی خاطر نشان کرد: بدیهی است نمایندگان مجلس ضمن اینکه قانون‌گذارند و باید قوانین مناسب برای این شرایط را ارائه کنند، بایستی در درک این شرایط به وزرایی کاردان و شایسته برای شکستن زنجیرهای تحریم در شرایط رکود نگاه داشته باشند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: توجه همگان را به این مهم جلب می‌کنیم که این شاخص‌های به گونه فراجناحی، فراحزبی و خارج از منازعات سیاسی بایستی مورد نظر قرار گیرد. زیرا امروز تنها گرایشات سیاسی بدون کارآمدی، حلال مشکلات نیست.

کد مطلب 3007704

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