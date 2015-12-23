داوطلبان مجلس دهم درخراسان شمالی به ۴۰ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین اطلاعات از تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی، تاظهر امروز ۳۹ مرد و یک زن برای حضور در این انتخابات، در حوزه‌های انتخابیه بجنورد، شیروان و اسفراین ثبت نام کرده‌اند.

براین اساس تا ظهر امروز ۳۰ نفر درحوزه انتخابیه بجنورد شامل ۲۹ مرد و یک زن، پنج نفر مرد از حوزه انتخابیه اسفراین و پنج نفر مرد از حوزه انتخابیه شیروان داوطلب شرکت در رقابت‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شده‌اند.

شمار ثبت نام شدگان روز گذشته در این استان ۳۱ نفر بود که تا ظهر امروز ۹ نفر به این جمع اضافه شدند.

افراد شاخص ثبت نام شده امروز قاسم جعفری نماینده فعلی مردم پنج شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم و همچنین میرعلم سیدی دادستان سابق عمومی و انقلاب مرکز استان و قائم مقام سابق دادگستری کل خراسان شمالی بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام وزارت کشور، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از روز شنبه ۲۸ آذرماه آغاز شده تا پایان وقت اداری روز چهارم دیماه در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌های تابعه استان ادامه دارد.

خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۱۷ هزار نفر چهار کرسی مستقل و یک کرسی مشترک از شهرستان فاروج در خراسان شمالی و قوچان در خراسان رضوی دارد.