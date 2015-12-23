به گزارش خبرنگار مهر، لوندگ سورو سورن وزیر امور خارجه مغولستان که به تهران سفر کرده است، ظهر امروز در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز خوشحالی از حضور در ایران برای دومین‌بار، به سفر سه سال قبل رئیس‌جمهور این کشور به ایران اشاره کرد و اظهار داشت: چندین سال از ایجاد روابط سیاسی میان دو کشور ایران و مغولستان می‌گذرد، البته تاریخ روابط ما به ۴۵ سال اخیر محدود نمی‌شود و دارای روابط تاریخی هستیم.

وی ادامه داد: از حدود دو سال پیش پروژه‌های مختلف میان دو کشور را آغاز کرده‌ایم و تاریخ مشترک ما نیز باعث شناخت بهتر زمینه‌های همکاری و همکاری گسترده‌تر و نیز باعث شناسایی زمینه‌های تجارت می‌شود.

وزیر امور خارجه مغولستان با تاکید بر گسترش همکاری‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی میان ایران و مغولستان گفت: مغولستان علاقه‌مند به گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران است و امروز نیز در خصوص تبادل تجربه با دانشگاه‌های ایران به ویژه در حوزه‌های کشاورزی گفتگو کردیم.

سورو سورن با بیان اینکه همکاران ما علاوه بر بازارهای مغولستان باید به بازارهای منطقه‌ای توجه داشته باشند، به حوزه‌های مختلف همکاری میان ایران و مغولستان از جمله در زمینه انرژی اشاره کرد و افزود: می‌توانیم از سرمایه‌گذاران ایرانی در زمینه حفاری و استخراج نفت در مغولستان استفاده کنیم، چرا که ایران یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است.

وی همچنین به امکان صادرات دام به ایران از مغولستان اشاره و خاطرنشان کرد: متنوع‌سازی اقتصاد مغولستان زمینه دیگری است که امکان همکاری مشترک میان دو کشور در آن فراهم است.



