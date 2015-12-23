اجرای کامل قانون مصوب کنگره نقض برجام خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز در نشست خبری مشترک با لوندگ سورو سورن وزیر امور خارجه مغولستان که به تهران سفر کرده است، در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تاثیر مصوبه اخیر کنگره آمریکا بر حضور شرکای اقتصادی در ایران با توجه به محدودیتی که برای سفر به ایران تعیین کرده است، اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کردهایم، ما با دولت آمریکا به عنوان نماینده کل این کشور بحث میکنیم و کاری به کنگره نداریم.
وی تصریح کرد: دولت آمریکا وظایف مشخصی را بر اساس ضوابط موجود برعهده دارد و این خود دولت آمریکاست که باید مشکلات داخلی خود را به هر روشی که میداند حل کند؛ این قاعده روابط بینالملل است که تصمیمگیری داخلی نمیتواند تعهدات بینالمللی را از دوش یک کشور بردارد.
وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: اینکه وزیر امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرده است که اجازه ایجاد مشکل در اجرای برجام را نمیدهند، این اعلام یک سیاست از سوی دولت آمریکاست و باید دید چگونه اجرا میشود.
ظریف تاکید کرد: اگر عین قانون مصوبه کنگره رفتار شود، حتما نقض برجام خواهد بود، اما اگر دولت از امکانات خود برای اجرای این قانون استفاده کند، باید ارزیابی کرد که آیا نقض برجام صورت گرفته یا خیر.
هیات نظارت بر اجرای برجام تصمیمگیری میکند
وی همچنین در رابطه با مکاتبه روز گذشته هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با شورای عالی امنیت ملی درباره این مصوبه کنگره آمریکا و نقض برجام، عنوان کرد: هیات نظارت شورای عالی امنیت ملی که بر اساس نامه مقام معظم رهبری تشکیل شده، مسئول نظارت بر حسن اجرای برجام است و حتما نامه کمیسیون امنیت ملی مجلس در اولین جلسه هیات نظارت به اطلاع اعضا خواهد رسید و این هیات تصمیمگیری میکند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدار خود با جانکری وزیر امور خارجه آمریکا در ۱۰ روز گذشته و در نیویورک، به دهها ایمیل و تماس از طرف مذاکرهکنندگان غربی با همکاران وی در وزارت خارجه اشاره کرد و گفت: اعضای ۱+۵ منافع زیادی دارند که مانع اجرای این تصمیمات تبعیضآمیز هستند.
ظریف تاکید کرد: ما همه این مسائل را به هیات نظارت بر اجرای برجام گزارش خواهیم داد و این هیات تصمیمگیری میکند که چه باید بکنیم.
ملاک ارزیابی سفارتخانهها، میزان پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی در خارج است
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه نشست خبری خود با همتای مغولستانی و در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره مهمترین برنامههای وزارت امور خارجه در زمینه اجرای برجام و دیپلماسی اقتصادی گفت: وزارت خارجه از ابتدای دولت تدبیر و امید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یکی از اهداف مهم خود انتخاب کرده است.
ظریف گفت: به دلیل شرایط ویژهای که کشور از ابتدای جنگ تحمیلی با آن روبرو بوده، وزارت خارجه با یک گرایش سیاسی امنیتی در سطح بینالمللی مواجه بوده است که این باید به گرایش توسعهای تغییر یابد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع تحریمها اولین قدم برداشته شود و ملاک ارزیابی سفارتخانههایمان را نیز میزان ایفای نقش در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور به ویژه اقتصاد مقاومتی قرار دادهایم.
وزیر امور خارجه افزود: زمینه همکاری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه، منطقه آمریکای لاتین و آفریقا در زمینه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی فراهم است و مزیتهای موجود زمینه را برای حضور جدیتر ما فراهم کرده است.
ظریف تصریح کرد: سفارتخانههای ما تسهیلکننده روابط هستند و این را رسالت وزارت امور خارجه میدانیم که در زمینه توسعه اقتصادی فعال باشد.
وی با بیان اینکه اهداف خود را در دیپلماسی اقتصادی محدود نمیکنیم، اظهار داشت: اولویت ما در حال حاضر توسعه روابط با همسایگان است، به ویژه در شرایط امروز که منطقه با خطر جدی افراط گرایی روبرو است، در این زمینه برنامههایی را در دست اجرا داریم.
بررسی زمینههای همکاری تاریخی فرهنگی، کشاورزی، انرژی و معدن با مغولستان
ظریف در بخش دیگری از این نشست با ابراز خوشحالی از سفر لوندگ سورو سورن وزیر امور خارجه مغولستان در ایران که برای دومینبار صورت میگیرد، گفت: حدود چهار سال قبل نیز رئیسجمهور مغولستان برای حضور در اجلاس جنبش عدم تعهد به ایران سفر کرد.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در طول چهار سال گذشته گفتگوهای خوبی برای گسترش روابط و همکاریهای وسیعتر در حوزههای تاریخی، فرهنگی و میراث مشترک تاریخی و مطالعات مشترک داشتهایم و امروز نیز زمینههای همکاری سیاسی و اقتصادی به ویژه در حوزههای کشاورزی، انرژی و معدن را بررسی کردیم.
وی افزود: وزیر خارجه مغولستان نیز در طول مدت اقامت خود در ایران، با مسئولان مختلف کشور گفتگو خواهد کرد و در زمینه حوزههای مختلف فرهنگی و پیگیری مسائل تاریخ مشترک و نیز حوزه نفت، کشاورزی و صنعت گفتگو و رایزنی خواهد کرد.
ظریف ابراز امیدواری کرد که با توجه به مشترکات دو کشور، امکان گسترش روابط دوجانبه و استفاده از آن برای گسترش صلح و ثبات در منطقه فراهم شود.
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