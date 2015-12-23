لیست انتخاباتی استان سمنان۴۳نفره شد/ثبت نام نخستین زن از شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی، ظهر چهارشنبه و در خلال نشست خبری خود در استانداری سمنان درباره لیست ثبت نام شدگان حوزه انتخابیه استان بیان داشت: تا کنون ۱۲ نفربه عنوان داوطلب حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سمنان، مهدی شهر و سرخه، ۱۳ نفر داوطلب حوزه انتخابیه شاهرود و میامی، پنج داوطلب حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان و هفت نفر از حوزه انتخابیه دامغان ثبت نام خود را انجام داده اند.

وی افزود: تا این لحظه جوانترین دواطلب با ۳۰ سال سن و مسن ترین داوطلب با ۶۱ سال سن در انتخابات دهمین دوره مجلس ثبت نام کرده اند.

نخستین زن به میدان آمد

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان همچنین از ثبت نام اولین خانم داوطلب انتخابات دهمین مجلس شوای اسلامی از حوزه انتخابیه شاهرود و میامی خبر داد و گفت: این زن شاهرودی متولد سال۱۳۶۰ است.

میرزایی با اشاره به ثبت نام شش نفر در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان سمنان، تصریح کرد: مهلت ثبت نام از داوطلبان این مجلس تا پایان روز دوم دی ۹۴ است همچنین داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز تا ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز جمعه چهارم دی ۹۴ برای ثبت نام مهلت دارند.

وی با بیان اینکه ثبت نام از داوطلبان انتخابات خبرگان شرایط سنی ندارد، گفت: شرایط ثبت نام برای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز داشتن حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۵ سال سن است.

قانون محور فعالیت های انتخاباتی

رییس ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه قانون محور فعالیت های انتخاباتی است، گفت: تمام فعالیت ها برای برگزاری انتخابات در دولت یازدهم باید بر اساس قانون باشد و برگزاری انتخاباتی شفاف و با مشارکت حداکثری مردم همواره مورد تاکید نظام بوده است.

میرزایی با اشاره به تلاش دولتمردان استان سمنان برای تامین بستری مناسب برای حفظ آرامش و اخلاق از سوی جریان ها و طیف های مختلف، خاطرنشان کرد: هدف اصلی دولت در اجرای مراحل مختلف انتخابات، ایجاد زمینه ای برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات است.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر حق الناس بودن رای مردم اضافه کرد: این امر مسئولیت مهمی بر عهده بخش اجرایی و نظارتی در دو انتخابات امسال می گذارد.

میرزایی در خاتمه با اشاره به لزوم حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای، گفت: این امر از تدابیر رهبری و برنامه رییس جمهوری است تا باز هم مردم مانند بیش از ۳۰ سال حضور در صحنه انقلاب، بار دیگر در دو انتخابات امسال نیز حماسه تازه ای خلق کنند.