۱۵۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان جهرم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا صحرائيان در جمع خبرنگاران گفت: برای انتخابات پيش‌رو ۱۵۵ شعب اخذ رأی در شهرستان جهرم پيش‌بينی شده که شامل ۹۹ صندوق ثابت و ۵۶ صندوق سيار براي انتخابات تدارک ديده ‌شده است.

وي با بيان اينکه حدود ۲ هزار و ۶۳۵ نفر نيروی اجرايی براي برگزاری انتخابات پيش‌بينی شده است، گفت: ۱۷ شعب اخذ رأی در بخش مرکزی، ۱۱ شعبه بخش کرديان، ۳۰ شعبه بخش خفر، ۱۸ شعبه سيمکان ايجاد می شود .

رئيس هيات اجرايی شهرستان جهرم افزود: تا پايان وقت اداری روز سه‌شنبه اول دی ماه ۶ نفر براي ثبت نام مجلس شورای اسلامی به ستاد انتخابات این حوزه انتخابیه مراجعه کردند.

صحرائیان با بيان اينكه همه نيروهای اجرايی و امنيتی در راستای برگزاری انتخاباتی پرشور تلاش مي‌کنند، گفت: با توافقی که بين وزارت کشور و شورای نگهبان انجام شده است، هيئت‌های اجرايی مشخص شده برای انتخابات خبرگان رهبری، اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی را نيز برعهده خواهند داشت.