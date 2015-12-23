برجام بزنگاه تاریخی است/ مازندران نیازمند هواپیمای « کارگو»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه ثبت‌نام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران در ساری، در پاسخ به سؤالی درباره علت ورود مجدد در انتخابات مجلس اظهار داشت: امروز با هفت سال و نیم قبل که در شورای شهر بودم تفاوت‌هایی دارم و دارای تجربه‌هایی شده‌ام و حضور مجدد ادامه مسیر گذشته بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه روند توسعه‌ای خوبی در شهرستان‌های ساری و میان‌دورود، چه در حوزه شهری و شهرستانی آغازشده است، طبیعتاً این روند مستلزم تداوم است و همه ما نقاط ضعف‌هایی داریم که می‌توان با همپوشانی، همکاری، تعامل و تحمل بیشتر حل‌وفصل کرد.

وی درباره، تعامل مجمع نمایندگان استان مازندران، اظهار داشت: در این دوره نشست‌ها و جلسات زیادی برگزار شد و به نتایج خوبی رسیدیم ولی به ایده آل موردنظر نرسیدم و نگاه‌های منطقه‌ای همچنان برجستگی‌های خود را دارد ولی درمجموع نمره نسبتاً قبولی به آن‌ها داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤالی یکی از خبرنگاران در خصوص مهم‌ترین معضلات حوزه انتخابیه، گفت: نگاه به مازندران، کاملاً مصرفی، کوتاه‌مدت و تنها مربوط به ایام تعطیلات است، لذا نیازمند تغییر نگاه به استان در مابقی ایام سال، هستیم.

دامادی، در ادامه بابیان اینکه کشور در حوزه گردشگری ضعیف است، تصریح کرد: مازندران نیز در وضعیت بسیار بدی قرار دارد که آن‌هم مربوط به نگاه مصرفی است که تاکنون به این استان شده است و علی‌رغم همه تلاش‌ها، تولیدات استان متأسفانه همچنان دچار مشکل است و کار زیادی پیش روداریم.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با ابراز تأسف از اینکه در استان پروژه‌ای بزرگ و کارخانه‌های مادر تخصصی نمی‌بینیم و علتش را نمی‌دانم، اذعان داشت: همواره از دولت برای مراودات با کشورهای سی آی اس و شمال دریای خزر، تقاضای یک فروند هواپیمای کارگو (باری) کردیم که متأسفانه هنوز محقق نشد ولی من امیدوارم تدبیر دولت محترم با امید ما سازگار دربیاید و محقق شود.

وی در پاسخ به این سوالی که پیام شما از همراهی همسرتان در زمان ثبت نام چه بود اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محل خدمت آنها قسمتی در تهران و قسمتی در حوزه انتخابیه است، با این شرایط کاری بنده، همسرم تمام سختی ها و نبودن های مرا تحمل می کند و زمان جوانی را تقریبا جدای از هم زندگی می کنیم و رضایت ایشان برای بنده خیلی مهم است.

تا پایان روز گذشته ۱۰۳ داوطلب برای حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در مازندران ثبت نام کرده بودند.