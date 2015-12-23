ثروت آفرینی باید در کنار کارآفرینی رشد یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نادری عصر چهارشنبه در دومین نشست کارآفرینی انجمن علمی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: ایجاد تفکر کارآفرینی در دانشگاه و جامعه علاوه بر تولید ثروت میتواند مشکلات و مسایل جامعه را در همه بخشها برطرف کند.
وی اعلام کرد: ثروت پدیدهای ارزشمند است که میتواند بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف کند و نباید جوانان نسبت به ثروتآفرینی بیتوجه باشند.
مشاور عالی اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به اینکه کارآفرینی که به ثروت آفرینی نینجامد در واقع کار آفرینی نیست، اظهار داشت: منظور از ثروتآفرینی، ثروتی است که از طریق کار و تلاش بدست آید و متفاوت از ثروتاندوزی است که از طریق رانت و بدون تلاش بدست میآید و همواره مورد انتقاد بوده است.
وی گفت: ۹۹ درصد کارآفرینان موفق ایران و جهان از صفر آغاز کردند و با کوشش و پشتکار و خلاقیت توانستند منشا تاثیر در جامعه پیرامون خود شوند.
نادری بیان داشت: ایران را ایرانیها میتوانند توسعه یافته کنند و کارآفرینان با کوشش همواره نقش موثری در این مسیر دارند و دانشجو امروز باید بداند به جای مهاجرت میتواند منشا تاثیر باشد.
وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی با اتاق بازرگانی اصفهان خواستار توسعه همکاریهای نزدیکی بین دو مرکز تاثیرگذار در استان شد و گفت: دانشگاه به عنوان نماد علماندوزی و اتاق بازرگانی به عنوان نماد اقتصاد استان میتوانند نقش موثری در توانمندسازی جوانان و توسعه اقتصاد استان داشته باشد.
وی حضور کارآفرینان موفق در دانشگاه را عامل انتقال تجربه و الهام از تلاش و کوشش آنها دانست و گفت: جامعه دانشگاهی با الهام کارآفرینان میتوانند آموزشهای خود را هدفمندتر به جوانان منتقل کنند.
مشاور عالی اتاق اصفهان از توجه این پارلمان بخش خصوصی به جوانان و بانوان در دوره جدید هیئت نمایندگان اتاق اصفهان خبر داد و اظهار داشت: ایجاد معاونت جوانان و بانوان در ساختار اجرایی اتاق و پیگیری مسایل و مشکلات و همچنین توانمندسازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
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