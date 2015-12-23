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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۱۹

گزارش خبری مهر؛

حاشیه های سفر رییس جمهور به شهرستان ری

حاشیه های سفر رییس جمهور به شهرستان ری

شهرری-سفر یکروزه رییس جمهور به شهرستان ری دارای حواشی و نکات قابل توجهی بود که از دید خبرنگار مهر دور نماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در سومین مرحله از سفر به شهرستان های استان تهران، روز چهارشنبه میهمان مردم مومن و انقلابی شهرستان ری بود.

هدف از سفر یکروزه رییس جمهور به شهرستان ری، بررسی مشکلات و دغدغه های مردم این خطه و دیدار با مردم قبله تهران بود.

همچنین در این سفر، چندین پروژه توسط رییس جمهور افتتاح و دستور آغاز عملیات چندین پروژه مهم زیربنایی و صنعتی صادر شد که به گفته مسئولان نقش مهمی را در توسعه و رشد شهرستان ری ایفا می کند.

سفر یکروزه رییس جمهور به شهرستان ری دارای حواشی و نکات قابل توجهی نیز بود.

* رییس جمهور در دو مرحله سفر به شهرستان های استان تهران به چندین منطقه سفر کرد اما سومین مرحله از سفر استانی کاروان تدبیر و امید را به شهرستان ری اختصاص داد.

*مردم شهرستان ری از ساعات اولیه صبح در میدان مرکزی و خیابان های منتهی به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اجتماع کرده و برخی نیز با به دست داشتن تصاویر رهبری و رییس جمهور، آماده استقبال از روحانی بودند.

 

* پلیس در مسیرهای منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، محدودیت های ترافیکی اعمال کرده بود تا در حرکت استقبال کنندگان از رییس جمهور، تسهیل ایجاد شود.

*تعدادی از ورزشکاران از جمله رزمی کاران با لباس های ورزشی در مراسم استقبال از رییس جمهور شرکت کرده بودند.

* جمعی از وزرای دولت از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات، دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان و تعدادی از معاونان رییس جمهور، روحانی را همراهی می کردند.

* تمثال جمعی از شهدای شهرستان ری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نصب شده بود.

*در هنگام سخنرانی رییس جمهور در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، شخصیت هایی نظیر آیت الله ری شهری تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع)، حجت الاسلام شاهچراغی امام جمعه شهرری و سید حسین هاشمی استاندار تهران در جایگاه قرار داشتند.

کد مطلب 3008143

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