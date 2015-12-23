ضرورت افزایش حمایت از حوزه چاپ و نشر از سوی دولت و مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی که به قم سفر کرده است، امروز چهارشنبه با مسئولان مجتمع ناشران این استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حمایت از حوزه چاپ و نشر تاکید کرد و گفت: قطعاً بخش نشر به ویژه نشر دینی دارای اهمیت بسیاری است که باید از طریق حمایت‌های قانونی از سوی مجلس و دولت این حوزه را تقویت کرد.

وی ادامه داد: در قم باید چاپخانه‌های بزرگ برای توسعه حوزه نشر ایجاد شود.

لاریجانی با بیان اینکه مسئله نشر دغدغه مهمی است، تصریح کرد: از طرف دیگر باید مشکلات این حوزه از قبیل مشکلات تولید کاغذ و صنایع مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

در آغاز این دیدار مسئولان مجتمع ناشران استان قم توضیحاتی درخصوص حوزه نشر، میزان تولید آثار و وضعیت تولید کاغذ و صنایع مربوطه ارائه کردند.

لزوم تقویت ویژگی اسلامی‌اندیشی در آثار تولیدی

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ظهر چهارشنبه با مدیرکل و مدیران مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه استان قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های رشد و توسعه مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه استان قم گفت: خوشبختانه آثار و اقدامات این مرکز در رادیو و تلویزیون بسیار مطلوب و مثبت بوده است، از طرف دیگر این حوزه دارای هویت فکری بوده و برای توسعه این بخش نیازمند به پژوهش بنیادین هستیم. از این‌رو ایجاد مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه در استان قم بسیار دارای اهمیت بوده، زیرا این استان مرکز تولید فکر اسلامی است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار رادیو و تلویزیون گفت: چابک‌سازی در این حوزه حرف خوب و حقی است، اما بخش‌های تولیدکننده تفکر اسلامی همچنان باید حمایت شوند و جا را برای توسعه و شکوفایی آن‌ها باز کرد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اهمیت افزایش ارتباط مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه استان قم با بخش‌های تولیدی رادیو و تلویزیون تصریح کرد: این موضوع موجب افزایش و بهبود کیفیت تولیدات می‌شود.

لاریجانی نقش رسانه‌ها در عصر ارتباطات را مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: به طور حتم اگر در این بخش تولیدات عمیق و جذاب صورت گیرد به طور حتم جایگاه رادیو و تلویزیون پررنگ‌تر و تاثیرگذار‌تر از امروز خواهد بود. اما اگر در حوزه فکر اسلامی این بخش حرفی برای گفتن نداشته باشد، در عمل اتفاقی صورت نمی‌گیرد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بیان کرد: در بحث تولیدات در رادیو و تلویزیون دو مولفه اساسی باید مورد توجه قرار گیرد که عمق و جذابیت فکر اسلامی از مهم‌ترین آنهاست. از طرف دیگر رادیو و تلویزیون باید برنامه‌ریزی مناسبی را برای تولید آثاری در رابطه با زندگی بزرگان دینی صورت دهد. البته اینگونه پروژه‌ها پرهزینه است، اما اگر بخواهیم نشان دهیم که کشور ما دارای عقبه تمدنی بسیار بالایی است باید در این جهت حرکت کنیم. البته این مسئله نیازمند مطالعات عمیق و کار فنی و تخصصی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین برخی بزرگان کشور که در جریان انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند متاسفانه تاکنون دیده نشده‌اند. در همین راستا رادیو و تلویزیون باید برنامه مدونی را برای ثبت و ضبط افکار و نقش این افراد در جریان انقلاب داشته باشند.

لاریجانی بر ضرورت تقویت ویژگی اسلامی‌اندیشی در تولیدات رادیو و تلویزیون تاکید کرد و گفت: اگر به دنبال تاثیرگذاری این تولیدات در دنیای امروز هستیم، باید به کار پژوهشی بها دهیم. از طرف دیگر پس از انقلاب اسلامی تاکنون هنرمندان آثار دینی خوبی را خلق کرده‌اند اما متاسفانه این آثار به اندیشه مکتب‌ساز تبدیل نشده است.

در آغاز این دیدار مدیرکل مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه استان قم با اشاره به حمایت‌های ویژه دکتر لاریجانی از این مرکز گفت: خوشبختانه این مرکز تاکنون ۷۵۰ جلد کتاب در حوزه دین و رسانه و ۸۷۰ نشریه و مجله به چاپ رسانده است. همچنین سایت این مرکز تاکنون حدود ۳۵ میلیون بازدیدکننده داشته است که این مسئله نشان‌دهنده استقبال جوانان از این حوزه است.

مفهوم جهاد و شهادت عامل تقویت حرکت انقلاب اسلامی بود

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین امروز چهارشنبه با اعضای هیئت مدیره جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

لاریجانی با اشاره به اهمیت مفهوم جهاد و شهادت در حرکت انقلاب اسلامی گفت: البته این مفهوم در زندگی امروز معنادار نیست البته قطعا مفهوم مجاهدت و شهادت عامل پیشرفت امت اسلام بوده و شما فرزندان شهدا نیز از بیت این تفکر هستید و به طور حتم باید حامل این مفهوم و پیام باشید.

وی ادامه داد: نهاد و تشکل‌هایی مانند جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار باید به دنبال جانمایی سبک زندگی اسلامی به ویژه ترویج مفهوم جهاد و شهادت باشند البته قطعا این مسئله یک آرمان دست نیافتنی نیست بلکه می‌توان آن را به خوبی ترویج داد بنابراین اگر زندگی خالی از این آرمان‌ها و مفاهیم باشد بر تن افراد لباس ذلت پوشانده می‌شود.

لاریجانی ادامه داد: گاهی زندگی متعارف غباری را بر تفکرات اسلامی از جمله مفاهیمی مانند مجاهدت و شهادت می‌اندازد که باید قطعا با تلاش و فعالیت این غبار‌ها را کنار زد و شفاف سازی این مفاهیم باید در دستور کار باشد.

رئیس مجلس با اشاره به اهمیت کادرسازی و تربیت نیروهای متخصص در حوزه اسلامی گفت: از آغاز انقلاب تمام امور و کار با مدیرانی آغاز شد که به تدریج دارای تجربه شدند اما الان افراد باید به گونه‌ای تربیت شوند که در زمان اجرا به درستی عمل کنند زیرا زمان دیگر برای خطا وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه تربیت مدیران استراتژیک دارای اهمیت بسیاری است گفت: در این رابطه مسئله آموزش دارای اهمیت بوده و مدیران برجسته کسانی هستند که متناسب با شرایط آموزش دیده تا برای تصمیم گیری درست ورزیدگی ذهنی پیدا کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس و نمایندگان از تلاش‌های نهاد‌ها و تشکل‌ها در حوزه فرهنگی و بخش‌های دیگر استقبال می‌کنند و ما هم هر کاری را که بتوانیم برای حمایت از این حوزه‌ها انجام می‌دهیم.

تشکر از رئیس‌مجلس جهت حل مشکل آبرسانی به بخش کهک

لاریجانی با اعضای شورای اسلامی شهر کهک دیدار و در رابطه با مسائل و مشکلات این حوزه گفت‌و‌گو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های بخش کهک در حوزه گردشگری گفت: قطعا برای توسعه این حوزه باید برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد.

در ادامه این دیدار اعضای شورای اسلامی شهر کهک از تلاش‌های دکتر لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به حل مشکل تأمین آب آشامیدنی بخش کهک تشکر کردند.

همچنین در این دیدار اعضای این شورا نسبت به پییگری‌های دکتر لاریجانی برای حل مسئله حقوقی بخشی از اراضی مردم کهک تقدیر کردند.

در این دیدار همچنین برخی مشکلات شهر کهک از جمله احداث درمانگاه و داروخانه شبانه روزی، اجرای پروژه‌های جاده‌ای و زیرساختی و همچنین توسعه بخش گردشگری و فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسئله سوادآموزی پایه توسعه کشور

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با مسئولان سازمان آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی استان قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به آمارهای اعلام شده درخصوص باسوادی حدود ۹۵ درصد از مردم استان قم گفت: این آمار و گزارش با توجه به شرایط کشور مثبت است و باید تلاش شود که مسئله سوادآموزی فراگیر شود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهره‌گیری از معلمان برای مسئله سوادآموزی افزود: این افراد دارای تخصص بوده و می‌توانند در این حوزه نقش مطلوبی ایفا کنند. همچنین استفاده از معلمان می‌تواند در جهت بهبود معیشت آن‌ها تاثیرگذار باشد. در بخش سوادآموزی نیز می‌توان از امکانات آموزش و پرورش استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مسئله سوادآموزی پایه توسعه کشور است، تصریح کرد: اگر نهضت سوادآموزی برای تشویق بی‌سوادان، همچنین الزامات این حوزه، پیشنهاداتی دارد، ارائه کرده تا ما آن‌ها را بررسی کنیم.

لاریجانی با اشاره به اهمیت مسئله آموزش و پرورش در کشور گفت: یکی از دغدغه‌های مهم ما بهبود وضعیت این حوزه است، در شرایط کنونی حجم نیروی انسانی در بخش آموزش و پرورش بالا بوده و با توجه به وضعیت نامناسب مالی دولت مشکلاتی در این بخش ایجاد شده است که معوقات بازنشستگان بخشی از این مسائل است.

رئیس قوه مقننه افزود: با توجه به معوقات بازنشستگان باید در بودجه سال آینده کل کشور ردیفی در نظر گرفته شود تا این معوقات تعیین تکلیف شود، ‌از این‌رو قطعاً‌ دغدغه آموزش در مجلس شورای اسلامی بسیار جدی بوده اما باید برای بهبود این وضع راهکاری اندیشیده شود. به طور مثال در بحث سرانه آموزش مدارس می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد که پرسنل آن مدرسه را اداره کرده و ما سرانه را به آن‌ها بدهیم تا خودشان آنجا را اداره کنند که این مسئله ضمن ایجاد انگیزه، صرفه‌جویی و بهره‌وری موجب بالا رفتن کیفیت آموزش می‌شود.

دیدار کارگردان سریال کیمیا با لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی که به قم سفر کرده است، ظهر چهارشنبه با جواد افشار کارگردان سینما و تلویزیون دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار مسائل مرتبط با روند تولید آثار دینی به ویژه تولیدات مذهبی در حوزه تلویزیون و سینما مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است که جواد افشار در کارنامه خود کارگردان آثاری از قبیل کیمیا، ‌ مادرانه و... را دارد.

حضور لاریجانی در بیت شهیدان بهنیا و صفری

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در بخش جعفریه شهر قم در بیت شهید رضا بهنیا حضور یافته و با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و از نزدیک در جریان وضعیت این خانواده قرار گرفت.

لازم به ذکر است که شهید بهنیا در سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه و در عملیات کربلای ۵ به درجه رفیع شهادت نائل شد.

همچنین دکتر لاریجانی با حضور در بیت شهید علی صفری با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌وگو کرد.

شهید علی صفری در سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۴ در منطقه مریوان به شهادت رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار‌ها با اشاره به جایگاه والای شهیدان و خانواده شهدا گفت: کار بزرگ شهیدان باعث عزت و بزرگی ملت ایران شد و قطعاً خانواده شهدا در قلب ملت قرار دارند.

لاریجانی با بیان اینکه مردم ایران فداکاری خانواده شهدا را هیچ‌وقت از یاد نخواهند برد، تصریح کرد: به طور حتم امنیت کنونی کشور به خاطر خون شهدا است.