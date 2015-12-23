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۲ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۲۸

مسئول حقوقی دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه:

مقابل تخلفات انتخاباتی با قدرت خواهیم ایستاد

مقابل تخلفات انتخاباتی با قدرت خواهیم ایستاد

کرمانشاه- مسئول حقوقی دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه گفت: برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل با قدرت مقابل هرگونه تخلف انتخاباتی خواهیم ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شهریاری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برای مقابله با تخلفات در حوزه انتخابات خوشبتانه تمهیدادت لازم به ریاست دادگستری استان به عمل آمده است.

وی افزود: در این راستا ۳۱ قاضی شعبه برای کل استان کرمانشاه در نظر گرفته شده و ۲ قاضی شعب ویژه نیز داریم و معاون دادستان نیز برای شهرستان در نظر گرفته شده است.

مسئول حقوقی دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه از آمادگی کامل برای برخورد با هرگونه تخلفات انتخاباتی در استان خبر داد و گفت: هر هفته کمیته حقوقی به صورت منظم برگزار و به مسائل رسیدگی خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: رصد تمام مسائل انتخابات در کل استان از سوی بازرسی استانداری انجام خواهد شد.

شهریاری در ادامه بیان کرد: تمام موارد تخلفی در انتخابات احصاء شده و حتی نوع برخورد با این تخلفات نیز  تعریف شده و امسال پیشگیری لازم به عمل آمده است.

وی افزود: تاکنون به طور دقیق مشخص نشده که چه تعداد متولی برگزاری انتخابات در استان کرمانشاه باشند اما برای ترافیک هر شعبه ۵ تا ۷ نفر به همراه نماینده فرمانداری تعیین می شود.

مسئول حقوقی دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه گفت: جا دارد که در بحث فرهنگ انتخابات موثرتر از گذشته کار کنیم.

شهریاری در پایان بیان کرد: برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل با قدرت مقابل هرگونه تخلف انتخاباتی خواهیم ایستاد.

کد مطلب 3008250

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