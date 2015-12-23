مقابل تخلفات انتخاباتی با قدرت خواهیم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شهریاری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برای مقابله با تخلفات در حوزه انتخابات خوشبتانه تمهیدادت لازم به ریاست دادگستری استان به عمل آمده است.

وی افزود: در این راستا ۳۱ قاضی شعبه برای کل استان کرمانشاه در نظر گرفته شده و ۲ قاضی شعب ویژه نیز داریم و معاون دادستان نیز برای شهرستان در نظر گرفته شده است.

مسئول حقوقی دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه از آمادگی کامل برای برخورد با هرگونه تخلفات انتخاباتی در استان خبر داد و گفت: هر هفته کمیته حقوقی به صورت منظم برگزار و به مسائل رسیدگی خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: رصد تمام مسائل انتخابات در کل استان از سوی بازرسی استانداری انجام خواهد شد.

شهریاری در ادامه بیان کرد: تمام موارد تخلفی در انتخابات احصاء شده و حتی نوع برخورد با این تخلفات نیز تعریف شده و امسال پیشگیری لازم به عمل آمده است.

وی افزود: تاکنون به طور دقیق مشخص نشده که چه تعداد متولی برگزاری انتخابات در استان کرمانشاه باشند اما برای ترافیک هر شعبه ۵ تا ۷ نفر به همراه نماینده فرمانداری تعیین می شود.

مسئول حقوقی دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه گفت: جا دارد که در بحث فرهنگ انتخابات موثرتر از گذشته کار کنیم.

شهریاری در پایان بیان کرد: برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل با قدرت مقابل هرگونه تخلف انتخاباتی خواهیم ایستاد.