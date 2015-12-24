داوطلبان خبرگان رهبری در استان قزوین به ۱۳ نفر رسید

اکبر رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مهلت ثبت نام داوطلبان در مجلس خبرگان رهبری تا ساعت ۲۴ چهارشنبه تمدید شد که در این مدت ۴ نفر دیگر ثبت نام کردند.

وی افزود: با آغاز ثبت نام از بیست و ششم آذرماه لغایت دوم دیماه، در استان قزوین ۱۳ نفر از داوطلبان ثبت نام کردند که از این تعداد چهار نفر در روز پایانی نام نویسی کردند.

مسول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان قزوین تصریح کرد: از مجموع داوطلبان حضور در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هشت داوطلب با حضور در ستاد انتخابات شهرستان قزوین، چهار نفر در استان قم و یک نفر هم از تهران ثبت نام کردند.

وی اظهارداشت: دو نفر از داوطلبان نامزدی حضور در انتخابات خبرگان از حوزه انتخابیه استان قزوین در مقطع سنی کمتر از ۳۰ سال و یک نفر بالای ۷۵ سال بوده و مابقی در مقطع سنی ۳۰ تا ۷۵ سال هستند.

رحمتی یادآورشد: در چهارمین دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان قزوین شش نفر ثبت نام کرده بودند که این تعداد در دوره پنجم به ۱۳ نفر افزایش یافته است.

وی با بیان این که فرمانداری قزوین در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری حوزه اصلی استان محسوب می شود بیان کرد: با پایان کار نام نویسی داوطلبان، فرایند برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با بررسی و اعلام صلاحیت نامزدها ادامه می یابد.

استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری دو نماینده دارد.

پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفندماه امسال برگزار می شود.

ثبت نام ۶۲ نفر برای مجلس شورای اسلامی

در سه حوزه انتخابیه استان قزوین تاکنون ۶۲ نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند که تحصیلات ۴۸ نفر کارشناسی ارشد، ۱۰ نفر دکتری، سه نفر حوزوی و یک نفر مدرک معادل است.

استان قزوین در مجلس شورای اسلامی چهار نماینده دارد.