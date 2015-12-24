عزت و اقتدار نظام در جهان مدیون فداکاری و رشادت ایثاگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرتیپ دکتر حسین محمدی در دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران دوران دفاع مقدس، گفت: خانواده شهیدان و ایثارگران از نظر تاثیر و ارزش رفتار و حرکت فقط با خود شهدا قابل مقایسه هستند.

وی ادامه داد: ارزش مادران و پدران، همسران و فرزندان و بازماندگانی که حرمت خون شهیدشان را حفظ کردند و خودشان با صبرشان و گذشت، مظهر دیگری از فداکاری در پیشبرد اهداف انقلاب شدند بسیار والا و قابل مقایسه با شهدا و ایثارگران است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس، خانواده شهدا و ایثارگران را از مؤثرترین اعضای جامعه دانست و تصریح کرد: امروز جامعه نیازمند توسعه فرهنگ و ایثار و شهادت به عنوان تقویت کننده نهاد خانواده است.

امیرمحمدی، پیروزی در دفاع مقدس را نتیجه رشادت، ایثار و فداکاری شهدا ، جانبازان و ایثارگران و همراهی و صبوری خانواده آنان دانست و تاکید کرد: این عزیزان با از خود گذشتگی و ایثار جان خویش اقتدار، عظمت و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند و اگر ما در زمینه‏های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور هر پیشرفتی کسب کرده‎ایم، مرهون فداکاری آنانی است که در بحرانی‏ترین دوران، از آزمون سخت سربلند خارج شدند.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در فارس همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سازنده سربازان وظیفه در طول دوران دفاع مقدس، گفت: بی شک بخش اعظمی از دلاورمردی ها و ایثارگری های دفاع جانانه ما در طول هشت سال جنگ تحمیلی به همت و غیرت سربازان وطن مربوط می شود.

در این مراسم از خانواده شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، قدردانی و تجلیل شد.