عزت و اقتدار نظام در جهان مدیون فداکاری و رشادت ایثاگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرتیپ دکتر حسین محمدی در دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران دوران دفاع مقدس، گفت: خانواده شهیدان و ایثارگران از نظر تاثیر و ارزش رفتار و حرکت فقط با خود شهدا قابل مقایسه هستند.
وی ادامه داد: ارزش مادران و پدران، همسران و فرزندان و بازماندگانی که حرمت خون شهیدشان را حفظ کردند و خودشان با صبرشان و گذشت، مظهر دیگری از فداکاری در پیشبرد اهداف انقلاب شدند بسیار والا و قابل مقایسه با شهدا و ایثارگران است.
این فرمانده دوران دفاع مقدس، خانواده شهدا و ایثارگران را از مؤثرترین اعضای جامعه دانست و تصریح کرد: امروز جامعه نیازمند توسعه فرهنگ و ایثار و شهادت به عنوان تقویت کننده نهاد خانواده است.
امیرمحمدی، پیروزی در دفاع مقدس را نتیجه رشادت، ایثار و فداکاری شهدا ، جانبازان و ایثارگران و همراهی و صبوری خانواده آنان دانست و تاکید کرد: این عزیزان با از خود گذشتگی و ایثار جان خویش اقتدار، عظمت و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند و اگر ما در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور هر پیشرفتی کسب کردهایم، مرهون فداکاری آنانی است که در بحرانیترین دوران، از آزمون سخت سربلند خارج شدند.
فرمانده ارشد نظامی ارتش در فارس همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سازنده سربازان وظیفه در طول دوران دفاع مقدس، گفت: بی شک بخش اعظمی از دلاورمردی ها و ایثارگری های دفاع جانانه ما در طول هشت سال جنگ تحمیلی به همت و غیرت سربازان وطن مربوط می شود.
در این مراسم از خانواده شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، قدردانی و تجلیل شد.
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