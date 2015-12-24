فهرست نامزدهای خبرگان رهبری در خراسان رضوی با ۴۸نفر نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام مهلت ثبت نام نامزد های شرکت در پنجمین مجلس خبرگان رهبری در ساعت ۲۴ شب گذشته تعداد ۴۸ نفر داوطلب نمایندگی در خراسان رضوی شدند.

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی در همین رابطه اظهار کرد: از مجموع ۴۸ ثبت نام کننده برای شرکت در پنجمین انتخابات خبرگان رهبری ۲۷ نفر روز گذشته و در آخرین روز مهلت قانونی برای نام نویسی اقدام کردند.

امیر پور مهدی بیان کرد: در نهایت ۴۸ نفر داوطلب نامزدی انتخابات مجلس خبرگان در خراسان رضوی شدند.

وی یادآور شد: فرآیند ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز از ۲۸ آذر ماه در ۱۲ حوزه انتخابیه خراسان رضوی آغاز شده و داوطلبان می توانند تا پایان وقت اداری روز جمعه چهارم دی ماه برای ثبت نام اقدام کنند

وی کمترین سن ثبت نام کنندگان در استان را ۲۸ سال و بیشترین سن نامزد ها را ۸۱ سال عنوان کرد.