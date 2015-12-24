به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی پس از ثبتنام در انتخابات مجلس دهم، با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتخابات در نظامهای دنیا یک فعل سیاسی است که فعالین سیاسی بر اساس کسب قدرت در چارچوب آن فعالیت میکنند، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی و ولایی، انتخابات غیر از فعل سیاسی، یک فعل جهادی و تکلیف الهی است؛ به همین دلیل است که امام میفرمایند: «انتخابات یک امتحان است که ضابطهگرایان را از رابطهگرایان جدا میکند».
وی افزود: کار ما در این انتخابات یک کار جهادی است و کسانی که میخواهند در این جهاد انجام وظیفه کنند، از مسئولین اول؛ یعنی وزارت کشور تا دیگر مسئولین باید بیطرفانه عمل کنند و سلیقههای سیاسیشان برای خودشان باشد و رعایت امانت آرای مردم را با دقت داشته باشند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و وزارت کشور بشارتی، رئیس دولت اصلاحات رأی میآورند و در دوران ریاست جمهوری اصلاحات، در وزارت کشور موسویلاری، آقای هاشمی رأی نمیآورد و احمدینژاد انتخاب می شود.
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: پس این نشان میدهد که مجموعه کار ما، یک کار صحیح است و مربوط به حضور جدی ملت در رصد کار دولتهاست.
بادامچیان خاطرنشان کرد: اگر نامزدی میخواهد خودش را معرفی کند، باید تکلیف شرعی خود را انجام دهد؛ در غیر این صورت یک شِرک خفی انجام داده است. نگاه اسلام این است که همه کارهایشان برای خدا و به قصد تقرب الهی باشد؛ مانند شهید رجایی.
وی افزود: بنده با آقای حبیبی هر دو مایل نبودیم که در انتخابات، نماینده شویم، اما شورای مرکزی حزب موتلفه و دوستان دیگر بر ما وظیفه کردند که در این انتخابات ثبتنام کنیم.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا لاریجانی در شورای ائتلاف اصولگرایان حضور دارد یا خیر؟ گفت: آقای لاریجانی به آیتالله موحدی کرمانی گفت «من محوریت روحانیت را قبول دارم و در کنار شما هستم. البته دوستانی هستند که مایلند جمعیت رهروان ولایت را راه بیندازند، اما فراکسیون رهروان به دلایل قانونی نمیتواند یک حزب باشد».
بادامچیان در پاسخ به این سئوال که با توجه به اختلاف لاریجانی و جبهه پایداری، آیا این ائتلاف به موفقیت خواهد رسید یا خیر؟ گفت: اختلاف همیشه در یک جامعه وجود دارد اما باید مراقب بود این اختلاف به تنازع نرسد. وقتی که میخواهیم اختلاف را حل کنیم، یک فصلالخطاب میخواهیم. ما همه پذیرفتهایم که این فصلالخطاب، سه فقیه بزرگوار باشند.
وی افزود: در رابطه با مساله دعوت از آقایان به شورای ائتلاف اصولگرایان، آیتالله موحدی کرمانی مسئول هستند. ما نیز مسائل خود را در شورای ائتلاف به بحث میگذاریم که اسم آن «شورای ائتلاف اصولگرایان» است و امیدواریم این اختلافات سلیقهای، مانع از رسیدن به مصالح ملی نباشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به چه علت هنوز به ائتلاف نرسیدهاید؟ گفت: ما امروز به ائتلاف رسیدهایم و تا انتخابات هم دو ماه مانده و هنوز دیر نشده است اما اینکه چرا ما دیر به ائتلاف میرسیم، دلیلش این است که نگاه اصولگرایان، نگاه جناحی نیست؛ بلکه نگاه این است که همه ظرفیت اصولگرایی در کنار هم جمع شوند و بر اساس تکلیف الهی با یکدیگر همراهی کنند.
بادامچیان در ادامه در پاسخ به سئوال یک خبرنگار که ادعا میکرد حمید رسایی و آقاتهرانی گفتهاند از جلسات شورای ائتلاف خبر ندارند، گفت: من به عنوان مسئول انتخابات حزب موتلفه و عضو شورای ائتلاف اصولگرایان، سخن میگویم. برخی هم این ادعای شما را نسبت به قالیباف گفتند، اما قالیباف، نماینده خود را به این جلسه فرستاده است و همان کسی که نوشته قالیباف در این ائتلاف نیست، پایین آن هم نوشته است که نماینده وی در آن جلسه شرکت کرده است.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران که در خصوص به هم خوردن برخی همایشهای اصلاحطلبان پرسید، تاکید کرد: مسئولین وزارت کشور اعلام کردند که در این روزها این همه جلسات گوناگون گذاشته شده است و حالا فرض کنید از میان 200 همایش، در دو همایش هم دعوا بوجود میآید. من به هر دو طرف تذکر میدهم که از این مسائل بهرهبرداریهای سیاسی و مظلومنمایی نکنند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: من اولاً میگویم که جلسات را به گونهای اداره کنید که دچار مشکل نشوید و دوماً اینکه اگر کسی این کارها را انجام دهد، از هر طرف که میخواهد باشد، کار خوبی نیست.
بادامچیان خاطرنشان کرد: بهترین راه این است که هر کسی بتواند حرف خود را بزند؛ همینطور که امروز حرف خودشان را میزنند و امروز تعداد روزنامههای اصلاحطلب بیش از تعداد روزنامههای اصولگراست. همانطور که شما میدانید در زمان مرحوم عسگراولادی همه طرفدار این بودند که ایشان در هیات نظارت بر مطبوعات از آنها حمایت کند.
وی در پایان در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و بررسی میکند و آنجا که صلاح بداند، عدهای را رد صلاحیت میکند؛ رد صلاحیت هم بدین معناست که برخی افراد، محکومیتها و ممنوعیتهای قانونی دارند.
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