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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۴۱

در ششمین روز ثبت نام؛

تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در البرز به ۲۰۰نفر رسید

تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در البرز به ۲۰۰نفر رسید

کرج - بر اساس اعلام ستادهای انتخاباتی استان البرز تعداد داوطلبان ثبت نام شده مجلس دهم در ششمین روز نام نویسی در این استان به ۲۰۰ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین روز از ثبت نام داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد، ۷۲ نفر ثبت نام کردند. با نام نویسی این افراد تعداد داوطلبان ثبت نام شده در این حوزه انتخابیه از روز نخست نام نویسی تاکنون به ۱۶۲ نفر رسیده است.

همچنین با نام نویسی شش نفر در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان تعداد داوطلبان ثبت نام شده این حوزه انتخابیه به ۳۸ نفر رسید.

از چهره های سرشناسی که امروز برای ثبت نام به فرمانداری کرج مراجعه کردند می توان به جواد خیابانی گزارشگر رسانه ملی و سید علی آقازاده شهردار سابق کلان‌شهر کرج اشاره کرد.

تا کنون ۲۷ داوطلب زن از حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

در پایان گفتنی است؛ استان البرز دارای دو حوزه انتخابیه کرج و ساوجبلاغ است که شهرستان‌های کرج، فردیس، اشتهارد و بخش آسارا جزو حوزه انتخابیه کرج و دارای دو نماینده در مجلس شورای اسلامی و شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظر آباد و طالقان جزو حوزه انتخابیه ساوجبلاغ و داری یک نماینده هستند.

کد مطلب 3008829

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