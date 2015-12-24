واحدهای تولیدی راکد مازندران تعیین تکلیف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی عصر پنجشنبه در کارگروه تسهیل بخش تولید و صنعت استان مازندران در شرکت صنایع غذایی نسیم صباح نیآزند با اشاره به زیرساختهای شهرک صنعتی نکا متذکر شد: به دنبال حمایت از افرادی که اهلیت و استعداد سرمایهگذاری دارند هستیم چراکه بههیچوجه زمین صنعتی تغییر کاربری یافته نباید معطل بماند.
وی بیان داشت: در دو سال گذشته بخش زیرساختی شهرک صنعتی بهکندی پیش میرفت سال جاری پروژههای زیرساختی شهرک صنعتی نکا را طبق برنامهریزیهای مدون اولویتبندی کردیم لذا بر اساس اولویت این پروژهها به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: از ۹۶ واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی نکا ۴۷ واحد در حال ساخت و ۱۰ طرح بهرهبردار غیرفعال هستند که باید با پیگیری و ارائه راهکار فعالیت مجدد این واحدها آغاز شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به طرحهای بهرهبرداری شده بخش زیرساختی شهرک صنعتی نکا تصریح کرد: در سال ۹۳ آسفالت و زیرسازی فاز دو شهرک صنعتی باقوت انجام و برنامههای تکمیلی آن در سال جاری به پایان میرسد و همچنین سه مخزن آب برای این شهرک تدارک دیدهشده که با مساعدت و تخصیص اعتبار دو مخزن در سال گذشته افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
پایان سال جاری شهرک صنعتی نکا به گاز متصل میشود
موسوی پروژه گازرسانی را ازجمله مهمترین مشکلات شهرک صنعتی نکا برشمرد که با توجه به نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین با منابع و نیاز موجود تا پایان سال جاری پروژه گازرسانی اتمام و شهرک صنعتی این شهرستان به گاز متصل میشود.
این مسئول بابیان اینکه تمام شهرکهای صنعتی مازندران را به ماشینهای آتشنشانی مجهز میکنیم اظهار کرد: در ابتدای سال ۹۳ از ۳۹ شهرک صنعتی در مازندران تنها دو شهرک از ماشین آتشنشانی برخوردار بودند که خوشبختانه با تزریق اعتبار هشت ماشین آتشنشانی به شهرکهای صنعتی در بهشهر، بندپی، سلمانشهر و آمل اضافه شد همچنین با برنامهریزیهای انجامشده و ایجاد ایستگاه آتشنشانی در نکا شاهد دو ماشین آتشنشانی در شهرکهای صنعتی این شهرستان و منصورکنده بابل خواهیم بود.
وی همچنین مخابرات را ازجمله مشکلات جدی شهرک صنعتی نکا در واحدهای تولیدی دانست که با توجه به منابع محدود قرارداد مخابرات برای شهرک صنعتی نکا در حال انعقاد و تا پایان سال جاری مرتفع میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به اختصاص زمین برای پست برق شهرک صنعتی نکا بیان داشت: با توجه به نوسانات برق در واحدهای تولیدی این شهرک برای ایجاد پست برق ۶۳ در ورودی شهرک نکا زمینی اختصاص داده شد تا بهصورت ویژه و ریشهای معضل برق این شهرک رفع شود.
افزایش ظرفیت تصفیهخانهها در مازندران
این مقام مسئول همچنین افزایش ظرفیتها و مساحت تصفیهخانهها در شهرکهای صنعتی مازندران را ازجمله اقدامات سال جاری در حوزه محیطزیست دانست و افزود: با توجه به حساسیت محیطزیست ۳۵۰۰ مترمکعب موجود تصفیهخانهها در شهرکهای صنعتی مازندران را به هفت هزار مترمکعب رساندیم چراکه با افزایش ظرفیت تصفیهخانهها قطعاً بخش اعظمی از مشکلات زیستمحیطی این شهرکها مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اضافه کرد: خوشبختانه طی اقدامات انجامشده درسال گذشته تصفیهخانههای سلمانشهر، تنکابن افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و در ایام دهه فجر هم نیز تصفیهخانه جویبار به سرانجام خواهد رسید.
موسوی با اشاره به تحویل سند تفکیکی واحدهای تولیدی تصریح کرد: سند تفکیکی شهرکهای صنعتی در شهرستانهای بشل، جویبار، قائمشهر و نکا را تا پایان سالتحویل واحدها خواهیم داد.
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