دستگیری ۴۰ نفر از عناصر داعش توسط نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، نیروهای اطلاعاتی عراق با صدور بیانیه ای اعلام کردند که با هماهنگی شورای عالی قضا و فرماندهان عملیات بغداد و دیالی، ۴۰ تروریست داعش را با رتبه ها و درجات مختلف بازداشت کرده اند.

در این بیانیه آمده است: در عملیات نیروهای اطلاعاتی عراق، مقادیر زیادی سلاح و تجهیزات، کمربند انفجاری و خودروهایی برای انتقال تروریست ها و مبالغ زیادی پول عراق و ارزهای خارجی کشف و ضبط شد.

از سوی دیگر در حملات نیروهای ترکیه و نیروهای پیشمرگه ۳۴ نفر از تروریست های داعش در مناطق شمال غرب موصل کشته شدند.

یک منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: در حملات نیروهای ترکیه به شهرستان شیخان واقع در شمال موصل، ۱۳ نفر از عناصر داعش کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند.

مقام مذکور یادآور شد: در حملات نیروهای پیشمرگه به منطقه تل قصب شهرستان سنجار نیز که تحت کنترل عناصر داعش است، ۱۱ نفر از عناصر داعش کشته شدند.