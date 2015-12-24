شمار داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به ۲۱۹ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان ششمین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام ۳۰ نفر در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه انجام شد که از این تعداد ثبت نام از ۴ داوطلب زن قطعی شد که تا پایان وقت پنجشنبه ۳ دی ماه در مجموع ۸۵ نفر در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه برای ثبت نام اقدام کردند و از این تعداد ثبت نام نهایی ۸۲ داطلب به اتمام رسید.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات در پایان ششمین روز از ثبت نام داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۷ نفر در تمام حوزه‌های انتخابیه استان به غیر از شهرستان کرمانشاه ثبت نام کردند.

همچنین کار ثبت نام از داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری دیروز به اتمام رسید و ۱۷ داوطلب این مهم در استان ثبت نام شدند.

در پایان ششمین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه شهرستان‌های صحنه، کنگاور و هرسین ۱۸ نفر ثبت نام شدند، در شهرستان پاوه و اورامانات ۲۸ نفر، در شهرستان سنقر و کلیایی ۳۰ نفر، در شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب ۳۱ نفر، در شهرستان اسلام آباد غرب و دالاهو ۳۰ نفر ثبت نام شدند.

پایان وقت جمعه ۴ دی ماه آخرین زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است و کار ثبت نام در حوزه‌های انتخابیه استان کرمانشاه انجام می‌شود.

ارائه اصل کارت ملی + ۳ نسخه تصویر از آن، اصل شناسنامه عکسدار + ۳ نسخه تصویر از تمام صفحات، ۱۰ قطعه عکس جدید ۳ در ۴، اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک معتبر معادل آن، اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و نداشتن اشتغال در پست، مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر و دال بر روشن بودن وضعیت مشمولی برای ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی ضروری است.

بر اساس اعلام معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه کار بررسی صلاحیت کاندیداها از پنجم دی ماه به مدت ۱۰ روز انجام خواهد شد.

در هفتمین روز از ثبت ‌نام داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح همزمان در ستادهای انتخاباتی مستقر در فرمانداری‌های سراسر کشور و وزارت کشور کار ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد و تا پایان وقت ادامه خواهد داشت.

امکان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه استان و نیز ستاد انتخابات وزارت کشور وجود دارد.

۷ اسفند ماه امسال دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

سهم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ۸ نماینده و در مجلس خبرگان رهبری نیز ۲ نماینده است.