عده ای دنبال تفرقه افکنی درکشور هستند/به خنده دشمن اعتماد نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، در خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهار داشت: گسترش گناه به دلیل سستی در اعتقادات است، در حالی که انسان باید همواره خداوند و ائمه اطهار را ناظر بر اعمال و رفتار خود ببیند.

خطیب نماز جمعه ورامین در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز هفته وحدت اشاره کرد و افزود: قرآن کریم و ائمه اطهار همواره بر روی وحدت امت اسلامی تأکید داشته اند.

تفرقه میان مردم عامل عقب ماندگی است

وی ادامه داد: بدون تردید یکی از عوامل مهم و اصلی عقب ماندگی، تفرقه و اختلاف میان مردم است، موضوعی که دشمن با تمام توان در کشورهای اسلامی و میان مسلمانان دنبال می کند.

محمودی متذکر شد: آمریکا و اسرایل به منزله حیوانات درنده ای هستند که شب و روز برای ایجاد تفرقه و دودستگی در میان جامعه اسلامی تلاش می کنند.

نباید تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفت

وی با اشاره به این نکته که نباید تبلیغات دشمن بر روی مردم اثر بگذارد، گفت: رسیدن به اهداف مهم اسلام اصیل، در سایه وحدت و همدلی و تبعیت از رهبری آگاه و خردمند امکان پذیر است.

امام جمعه ورامین ادامه داد: عده ای در کشور با تبلیغات مختلف در صدد ایجاد تفرقه هستند، اما باید بدانندکه خون بیش از ۲۰۰ هزار شهید برای حراست از انقلاب اسلامی بر زمین ریخته شده و تلاش های آنان به ثمر نمی نشیند.

نباید به صلح و خنده دشمن اعتماد کرد

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به عهدشکنی های مکرر آمریکا گفت: قرار بود تا تحریم های ظالمانه بر ضد ایران برداشته شود اما دوباره حرف های گذشته تکرار می شود.

وی یادآور شد: نباید به صلح و خنده دشمن اعتماد کرد، بلکه باید با اتحاد و همدلی و پیروی از رهبری، اهداف بلند انقلاب اسلامی را دنبال کرد.

امام جمعه ورامین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۰ دی سال ۵۷ ورامین اظهار داشت: حادثه دهم دیماه سال ۵۷ در اذهان خواهد ماند و پاک نخواهد شد.

وی با اشاره به شهادت عده ای از مردم ورامین در قیام ۱۰ دی سال ۵۷ افزود: ورامین از ۱۵ خرداد سال ۴۲، در خط مقدم مبارزه با رژیم پهلوی قرار داشت و مردم شجاع و متدین این منطقه با تمام توان با رژیم طاغوت جنگیدند.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با تشکر از تلاش نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی گفت: پلیس قدم های خوبی را در مبارزه با مفاسد اخلاقی و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در برابر تبلیغات مسموم دشمن انجام داده که شایسته تقدیر و سپاس است.