به گزارش خبرنگار مهر، نشر داستان به تازگی یک مجموعه شعر و یک رمان جدید از نویسندگان و شاعران کشور را منتشر و راهی بازار نشر کرده است. کتاب شعری که به تازگی چاپ شده، «رو به روی بهار» نام دارد و سروده تورج داروگری است.
این کتاب شعر، اولین مجموعه شعر تورج داروگری شاعر کرمانشاهی است که در ۴۰ سالگی او منتشر شده است. این کتاب اشعار سپید کوتاه داروگری را شامل می شود.
یکی از اشعار این کتاب به این ترتیب است:
پرواز اگر آبی بود
عمق تاریکِ تنهاییمان
خورشید را
میبوسید.
«رو به روی بهار» با ۱۵۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر شده است.
کتاب دیگری که این ناشر منتشر کرده، «زندگی مهآلود پریا» نام دارد که یک رمان به قلم سید مرتضی مصطفوی است. این کتاب، دومین رمان مصطفوی است و پیش از این، رمان «تا بینهایت» را به چاپ رسانده است.
در این رمان مصطفوی هم، مانند کتاب اولش، اهمیت و جایگاه مسائل معنوی در زندگی انسان در زندگی توام با مدرنتیه و ماشین، مورد نظر قرار گرفته است.
در بخشی از این رمان میخوانیم:
«مسعود با تعجب و نگرانی خود را با عجله به بالای تپه میرساند. به محض رسیدن به بالای تپه، دانههای تسبیح را میبیند که روی زمین ریخته شده، به طوری که تا رودخانه امتداد پیدا کرده است. با ناباوری چشمش به پریا میافتد که سوار قایق شده و پیرمرد نیز جلوی قایق در حال پارو زدن است. مسعود هر چه سعی میکند نمی تواند حرکت کند. در حالی که بسیار شوکه شده دائما پریا را صدا میزند و گریه می کند. پریا رفته رفته از نگاه او دورتر و دورترشده و در دل مه کم کم ناپدید می شود...»
این کتاب هم با ۲۰۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶۰ هزار ریال منتشر شده است.
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