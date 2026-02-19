پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۳۰ بهمن ۱۴٠۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در ساعات ابتدایی صبح در سواحل و جزایر استان، وقوع مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی دور از انتظار نیست.

وی گفت: دریا نیز آرام و برای رفت وآمد شناورها و انجام امور دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: این شرایط پایدار جوی و دریایی تا روز جمعه یک اسفند نیز در استان تداوم دارد.

حمزه نژاد افزود: از روز شنبه ۲ اسفند در ساعات صبح در برخی نقاط شرقی استان وزش بادهای شمال شرقی و در ساعات بعدازظهر در مناطق دریایی وزش بادهای شمال غربی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: توصیه می‌شود رفت وآمد شناورهای سبک با احتیاط صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی تا اوایل هفته آینده، افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.