به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کنگره پرو «خوزه ماریا بالکازار» (José María Balcázar)، قانونگذار این کشور را به عنوان هشتمین رئیس جمهور در یک دهه گذشته انتخاب کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، «خوزه ماریا بالکازار» اکنون جانشین یک مقام ارشد موقت دیگر (خوزه جری، Jose Jeri) شده است که پیشتر به دلیل اتهامات فساد تنها ۴ ماه پس از دوره ریاست جمهوری‌ اش برکنار شده بود.

وی قاضی سابق ۸۳ ساله نماینده حزب چپ‌گرای پرو لیبره، با اکثریت آرای ۱۳۰ عضو مجلس قانونگذاری، ۳ نامزد دیگر را شکست داد.

تغییر در ریاست جمهوری پرو نشان دهنده بحران سیاسی ناشی از فقدان اکثریت قانونگذاری برای رهبران آن است.

کنگره پرو «خوزه جری» را تنها پس از 4 ماه حضور در قدرت و در پی رسوایی مربوط به دیدارهای مخفیانه با یک تاجر چینی برکنار کرد.

کنگره فعلی که دوره خود را در سال ۲۰۲۱ آغاز کرد، اکنون ۳ رئیس دولت را استیضاح کرده است: پدرو کاستیلو، دینا بولوارته و خوزه جری.