به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در خراسان شمالی منتشر شد.

در این سؤال آمده است: مفهوم آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه‌های این مسابقه به شرح زیر است:

۱- صبر و نماز، تکیه‌گاه محکم مؤمن

۲- پرهیز از دروغ‌گویی

۳- نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

۴- ببخش تا بخشیده بشی

شرکت‌کنندگان می‌توانند عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۲۱۳ ارسال کنند.

گفتنی است، هر روز به قید قرعه ۱۰ جایزه یک‌میلیون‌تومانی به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود.

بهرام‌ بیات از فاروج، مجتبی کاظم‌خانلو، سیدمحمد جواد آقامیری، میترا برزویی، حسین احمدنیا و مجتبی درویش‌زاده از بجنورد، کلثومه کرامتی از آشخانه، فاطمه عابدی از راز و جرگلان، فاطمه احمدی برجکی از شیروان و مهلا نورمحمدی از بام و صفی‌آباد به عنوان برگزیدگان روز نخست معرفی شدند.